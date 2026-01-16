Invitan ITCA y SSPT a expoventa Raíces Tamaulipecas “Pintura y Artesanía Penitenciaria”

-Evento permitirá la comercialización de los productos hechos por los PPLs

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.-En el marco de las actividades realizadas en la agenda cultural “Raíces Tamaulipecas”, obras artísticas y artesanías elaboradas por personas privadas de la libertad (PPLs) en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad estarán expuestas en el atrio del Centro Cultural Tamaulipas en Ciudad Victoria.

La expoventa “Pintura y Artesanía Penitenciaria” estará abierta al público en general a partir del 22 de enero a las 17:00 horas hasta el día 25 del mismo mes y es resultado de la sinergia entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Además de conocer el trabajo artístico creado en el interior de los centros penitenciarios, las personas podrán adquirir sus piezas favoritas y de esta manera contribuir a la reinserción social de las personas que se encuentran cumpliendo sanciones privativas de la libertad.

Estas acciones reflejan la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya y el trabajo interinstitucional realizado por la SSPT a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para gestionar espacios que permitan la comercialización de los productos hechos en CEDES.