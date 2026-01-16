INJUVE Tamaulipas se une al programa “No + Violencia” en colaboración con Santander Méxic

-Con la finalidad de fortalecer la paz social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.-Con el compromiso de promover espacios seguros, respetuosos y libres de violencia, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) se une al programa “No + Violencia” de Santander México, brindando acceso 100 % gratuito.

Óscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, informó: “Este programa ofrece una formación diseñada para ayudar a prevenir, acompañar y actuar frente a distintas expresiones de violencia, con especial énfasis en entornos académicos y un add-on especializado en violencia de género y relaciones románticas”.

Destacó: “Durante este curso se hará un recorrido práctico y reflexivo con herramientas aplicables al día a día a través de ocho módulos: Cultura de Paz, Entendiendo la Violencia, Influir para Transformar, Cultura de Paz en el Ámbito Escolar, Violencia de Género como Obstáculo, Violencia Basada en Género, VBG a mi Alrededor y Construyendo Relaciones Sanas”.

“El INJUVE, en colaboración con Grupo Santander, se ha sumado a esta iniciativa como resultado de una alianza estratégica con UserCentric Learning Experience (UCLX), que pone en marcha la capacitación de las y los jóvenes en la búsqueda de un ambiente de seguridad y paz en la sociedad, con énfasis en el fortalecimiento y recuperación de los valores”, dijo.

A su vez, el funcionario estatal señaló que las y los interesados tienen hasta el próximo 30 de enero para inscribirse a través de Santander Open Academy, plataforma global de aprendizaje y desarrollo profesional, registrándose en el siguiente enlace:

https://app.santanderopenacademy.com/es/program/no-mas-violencia-2025

Por último, Rodríguez Perales reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas que lidera Américo Villarreal Anaya en garantizar la seguridad y la paz como pilares para la estabilidad de la sociedad, generando acciones que ayuden a prevenir la violencia, con el objetivo de transitar hacia una sociedad pacífica, justa e inclusiva, así como el compromiso con las juventudes por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige Luis Gerardo Illoldi Reyes, como aliada del INJUVE en la operación de políticas públicas para su bienestar y desarrollo.