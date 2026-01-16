Impulsa la PAUT coordinación con municipios para erradicar basureros clandestinos

– Al ser una atribución municipal la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, la Procuraduría Ambiental y Urbana solicitó a los 43 ayuntamientos la localización y atención puntual de los sitios que son utilizados como tiraderos irregulares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Enero 16 de 2026.- Ante la proliferación de tiraderos clandestinos que dañan el entorno y ponen en riesgo a las familias, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) envió exhortos a los 43 gobiernos municipales para reforzar la limpieza, el control y la sanción de predios utilizados de manera irregular para la disposición de residuos sólidos urbanos.

Debido a que la recolección y disposición final de este tipo de desechos es una atribución municipal en el estado, la medida surge frente a la presencia de sitios no autorizados donde se acumula basura a cielo abierto, una práctica que ha generado contaminación del suelo, del agua y del aire, además de focos de infección provocados por fauna nociva y olores fétidos que afectan directamente la salud de la población.

Estas acciones se realizan con fundamento en el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y forman parte del Programa para la Prevención y Manejo de Residuos que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), como parte de una política integral que prioriza el bienestar social y el cuidado responsable del entorno.

De acuerdo con información recabada mediante supervisiones, denuncias ciudadanas y reportes de las propias autoridades municipales, en el estado se tiene identificado un registro de más de 4 mil sitios clandestinos con acumulación de residuos sólidos urbanos en puntos no controlados.

El procurador ambiental y urbano, Ramiro Lozano González, explicó que el exhorto tiene un doble objetivo: conocer las acciones que cada municipio está implementando para la limpieza de estos predios y fortalecer la aplicación de sanciones contra quienes resulten responsables de operar o utilizar tiraderos a cielo abierto. “La prevención y el cumplimiento de la ley son fundamentales para proteger la salud de la población y recuperar espacios seguros”, subrayó.

Como parte del oficio enviado, la PAUT anexó un listado proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, encabezada por su titular Karina Lizeth Saldívar Lartigue, que incluye coordenadas geográficas y planos de ubicación de los predios identificados con esta problemática, con el propósito de facilitar su localización y atención puntual.

La coordinación entre la Procuraduría Ambiental y Urbana y la SEDUMA refleja la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el cuidado del medio ambiente se traduce en decisiones firmes para proteger la salud, mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un estado más limpio, ordenado y sostenible.