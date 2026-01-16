Fortalece Secretaría del Trabajo vinculación laboral en Altamira con jornada de reclutamiento empresarial

Altamira, Tamaulipas.-Enero 16 de 2026.- Con el firme compromiso de impulsar el empleo formal y acercar oportunidades laborales a las y los tamaulipecos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, encabezada por su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa fortaleciendo las acciones del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en los municipios de la entidad.

El SNE Altamira llevó a cabo una jornada de reclutamiento laboral para la empresa Glass and Glass, una estrategia orientada a vincular de manera directa a la ciudadanía con el sector productivo y atender la demanda real de mano de obra en la región.

Durante esta actividad se ofertaron 15 vacantes en los puestos de ayudante general, vigilante, operador de quinta rueda, coordinador de serigrafía y supervisor de línea de producción, logrando la atención de 111 personas, quienes participaron en entrevistas realizadas por dos reclutadores de la empresa, lo que refleja el interés y la confianza del sector empresarial en los mecanismos de vinculación laboral que impulsa la STPS.

El reclutamiento tuvo lugar en el Tamul de la colonia Arboledas, reafirmando la visión del secretario de llevar los servicios del SNE más allá de las oficinas, acercándolos a las colonias y comunidades, con una atención directa, humana y cercana que responda a las necesidades reales de la población.

Illoldi Reyes dijo que estas acciones forman parte de la política laboral que promueve la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alineada al Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el empleo digno, el bienestar social y la justicia laboral son ejes fundamentales para construir un Tamaulipas con mayores oportunidades para todas y todos.