EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la realidad es que el equipo en el poder marsoteño va a participar dentro del juego político electoral de manera más que decidida en el 2027…Bajo que estrategias?…Solo ellos lo saben…Pero no van dejar la plaza política sin presentar fiera batalla…Lana la tienen…Relaciones en las alturas les sobran…La firma política los JIMENEZ ya la tienen registrada dentro del territorio local…Trabajo y billetes le costaron al patriarca JORGE JIMENEZ SALINAS…La lucha por llevar a GLYNNIS a la presidencia municipal nunca se vio que sería fácil y menos cuando esta familia nunca antes se había visto inmersa dentro del escenario político marinense…La primera gran batalla del grupo JIMENEZ nunca pareció que sería fácil y es que tenían enfrente al grupo MEDINA que estaba por segunda ocasión despachando en la alcaldía municipal con el Dr. TOÑO a la cabeza y que ya iban por la tercera victoria…GLYNNIS con el total apoyo de su papá el empresario JORGE JIMENEZ se enfrentó en un mano a mano sin dar ni pedir cuartel al entonces alcalde en funciones a quien logró derrotar sin el menor indicio de dudas…De no ser porque a los MEDINA se les atravesó el poderoso JORGE JIMENEZ la verdad es que ya se estuviera hablando de un cacicazgo político liderado por esa familia, que ya se encaminaban a su tercera estancia en el despacho principal de la presidencia municipal…Bien decía el gran ideólogo político CARLOS HANK GONZÁLEZ que “un político pobre, es solamente un pobre político”…En el próximo agarrón electoral de Soto la Marina están también pretendiendo meter ruido otros elementos como JOSE PECERO por un lado y por otra parte ALFREDO VARGAS…También es verdad que las campañas se ganan aparte de con billetes, también se ganan con estructuras…Y es que un proceso político sin estructura es como andar recorriendo el municipio a ciegas…Este es precisamente el punto al que siempre me he referido y es que nunca se debe de dejar de lado a los dinosaurios de la política local…Más sabe el diablo por viejo que por diablo…Hablando de políticos de la vieja escuela me reportan que mi estimado amigo el Prof. PANCHO SILVA anda de lo más animado con el proyecto de JOSE PECERO con quien lo une una muy buena amistad…Me dicen que PECERO quiere ser el candidato de MORENA a la presidencia de Soto la Marina…Esperaremos…Pues también es cierto que para la definición de este tema aun le queda por delante mucha tela de donde cortar…Igual de cierto es que no pocos elementos que hasta el reciente pasado se les identificaba con la marca MEDINA ahora se les puede ver trabajando por la causa JIMENEZ…Casos, de estos que les comento?…La ex directora de obras publicas, CAROLINA BERRONES ROMERO, además IVAN PEÑA BARRIENTOS ex titular de la COMAPA y el ex jefe de compras FREDY BERNAL, entre algunos que se me vienen a la mente y hasta ADÁN HERNANDEZ CASTILLO…Pero bueno esto no es nada nuevo dentro del argot político…La gente se mueve de un lado para otro y los compromisos no tienen una firma de lealtad eterna…El pasado martes cumplió años el Prof. PEDRO MARES JUÁREZ por lo que fue muy felicitado en primer lugar por su familia y posteriormente por las muchas amistades que ha podido sembrar y cosechar a lo largo de su vivir…No es un secreto la pasión del Prof. PEDRO por el rey de los deportes y en ese sentido es que la familia beisbolista de Soto la Marina se dejó sentir con muchas felicitaciones por tan especial ocasión…Me comentó el Prof. RAUL RAMIREZ que está esperando instrucciones de la Secretaria de Bienestar SILVIA CASAS sobre el programa de acciones con el que se estará iniciando este año 2026…Pues el ex candidato estatal del PAN a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS ha estado repitiendo hasta el cansancio en Ciudad Victoria que va a meter las manos y el cuerpo entero en las elecciones locales del 2027 en los municipios de este distrito de manera particular…Tampoco es que sea un secreto que el popular TRUKO tiene en Soto la Marina a su amigo el ex alcalde HABIEL MEDINA como su elemento de absoluta confianza personal y política…TRUKO ha respaldado a los MEDINA no solamente en sus participaciones por el PAN sino también se ha dejado caer a favor de ellos hasta en su calidad de Independientes…TRUKO está tratando de aprovechar que su jefe FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se encuentra residiendo en la unión americana para pelearle el liderazgo interno de los panistas tamaulipecos…El detalle es que TRUKO se ha querido tragar al ex gobernador mediante sus alianzas publicas unas y subterráneas otras con los adversarios de su ex patrón…Y esto le genera detalles hacia el interior de ese partido y es que como vamos a creer que TRUKO va a lograr el milagro, de por ejemplo, sentarse en una misma mesa a dialogar y acordar con HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ juntos…Digo porque en primer lugar entre ambos ex alcaldes existen diferencias imposibles de subsanar que tienen origen en procesos electorales muy recientes…Aparte el médico ABEL sabe y bien que sabe que el corazón de TRUKO está y siempre va a estar cargado y recargado hacia HABIEL…Y esto no solamente lo sabe el médico ABEL esto lo sabe toda la clase política de Soto la Marina…En otro orden de ideas GONZALO GAMEZ GARZA fue electo como Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086 que integra comunidades de la zona norte de Soto la Marina…Sustituye a ALBINO GONZÁLEZ ROSALES de la Segunda Batalla 5 de Mayo quien la realidad es que pasó su gestión sin pena ni gloria…Esperamos que con la llegada de GONZALO podamos tener a la mano una buena información respecto a los trabajos que ahí se desarrollan…Por cierto mi carnal del corazón MARIO AGUIÑAGA MORALES quedó como tesorero, mientras que LUIS MEZA ESPARZA quedó a cargo de la secretaría y JESUS MARTINEZ CAMPOS de La Peñita ocupa ahora el consejo de vigilancia…El presidente del comité municipal del tricolor JUAN HERRERA MORALES estuvo entregando ropa, calzado y algunos juguetes en las oficinas del partido a familias de esta localidad…Estos artículos se los hicieron llegar algunos funcionarios del PRI estatal así como algunos militantes de buen corazón de aquí de Soto la Marina…Le tocó a JUAN agarrar el partido en los peores tiempos de la historia…Sin lana y sin militancia…Pero no pierde JUAN HERRERA las esperanzas de que como dice la canción de YURI “Siempre vendrán tiempos mejores”…Pues dicen los aseadores de calzado de nuestra plaza principal que este pasado fin de año ha sido uno de los peores de las ultimas décadas…Si acaso en todo el mes de diciembre solamente serían unos tres días los que se les incrementó el trabajo de manera importante…De ahí en fuera las boleadas se mantuvieron en el promedio del resto del año, aseguraron…Pues falleció el buen amigo TELO ROMERO HINOJOSA en días pasados…Fue un marsoteño de origen al igual que sus demás familiares…De estirpe fundadora en nuestro municipio…En los últimos años residió en Ciudad Victoria, pero nunca dejó de venir a esta su tierra natal a la que amó hasta el ultimo día de su existencia, tanto así que pidió a sus familiares cercanos que lo sepultaran en nuestra comunidad…(QEPD)…Me dio gusto saludar en días pasados a los maestros, HECTOR MANUEL HERNANDEZ GARCÍA y BLANCA ROSA DE LEÓN MÉNDEZ por los rumbos de nuestra plaza principal..La maestra se desempeña como jefa del CATET local mientras que el profe MANUEL disfrutando plenamente su etapa de jubilación más que merecida…Un matrimonio muy apreciado dentro del magisterio como dentro de nuestra sociedad marsoteña…Este próximo domingo dan inicio las hostilidades por el gallardete municipal de beisbol…Las emociones en el parque de beisbol de esta localidad se desarrollarán a ganar cuatro de siete partidos…Las novenas de Las Alazanas y La Chona se enfrentarán con sus respectivos roster de jugadores de experiencia y fuerza a partir de las 11 de la mañana según me comentó don JUAN LARA NUÑO la voz oficial de la catedral marsoteña del rey de los deportes de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…