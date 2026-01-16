Avanza ITAVU en transparencia y eficiencia en manejo de archivos

-El Instituto instaló un Grupo Interdisciplinario como una acción estratégica que permite ordenar, clasificar y resguardar la documentación institucional, fortaleciendo la rendición de cuentas y el derecho ciudadano al acceso a la información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 16 de 2026.-Con la visión de ordenar la información también es proteger derechos y dar certeza a las familias, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) llevó a cabo la instalación formal del Grupo Interdisciplinario de Archivos, una acción clave para fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional y el acceso oportuno a la información pública.

El director general del instituto, Manuel Guillermo Treviño Cantú, informó que la integración del equipo de trabajo se realizó en cumplimiento estricto de la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas, particularmente del artículo 11, fracción V, que establece la obligación de conformar este órgano colegiado para garantizar una gestión documental adecuada, con el objetivo de ordenar, proteger y dar valor a la información que respalda las decisiones y acciones del Instituto en beneficio de las familias tamaulipecas.

Treviño Cantú explicó que este Grupo Interdisciplinario, integrado por personal especializado de distintas áreas del ITAVU, tendrá la responsabilidad de coadyuvar en los procesos de valoración documental, supervisar la correcta gestión de los archivos en todas sus etapas y apoyar los procedimientos técnicos de clasificación, organización y conservación de la documentación generada o recibida por la institución.

“Con ello, se asegura que la información sea íntegra, accesible y resguardada de manera óptima durante todo su ciclo de vida, conforme a los estándares archivísticos nacionales y estatales”, dijo.

Durante la sesión de instalación se abordaron temas prioritarios relacionados con la normatividad vigente, como los plazos de conservación documental, el uso de herramientas y sistemas de control archivístico, así como las capacitaciones necesarias para el personal de las áreas administrativas generadoras de información. En el ámbito tecnológico, también se planteó el desarrollo e implementación de módulos para el registro, captura y gestión digital de documentos, alineados a una administración pública moderna y eficiente.

El director general del ITAVU subrayó que la adecuada gestión documental es un pilar para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisiones responsables. También permite preservar la memoria institucional y garantizar el derecho ciudadano al acceso a la información, principios que forman parte del enfoque humanista impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con esta acción, el ITAVU refrenda su compromiso con el cumplimiento de la ley, el fortalecimiento de sus procesos internos y la consolidación de una cultura archivística sólida, orientada a un servicio público ordenado, confiable y cercano a la gente.

El instituto continuará impulsando acciones que fortalezcan una gestión transparente y responsable, contribuyendo al desarrollo habitacional y urbano de Tamaulipas con orden, certeza y sentido social.