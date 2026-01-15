Supervisa rector los campus previo al inicio de clases en la UAT

Tampico, Tam.; 15 de enero de 2026.-Como parte de los preparativos para el inicio del ciclo escolar Primavera 2026-1, que arranca el 19 de enero, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó el Centro Universitario Sur (campus Tampico) con el objetivo de verificar que todo esté listo para recibir a la comunidad estudiantil.

Durante su estancia, el rector Dámaso Anaya hizo un recorrido por las diversas áreas en donde constató el funcionamiento y la coordinación institucional entre las dependencias que integran esta sede universitaria.

Mantuvo un acercamiento directo con el personal administrativo, a quienes saludó y reconoció por su compromiso cotidiano, subrayando la importancia de fomentar una gestión cercana que permita atender de primera mano las necesidades de la comunidad universitaria y fortalecer el trabajo colaborativo en beneficio del desarrollo institucional.

El rector reiteró la prioridad de seguir fortaleciendo la infraestructura, el equipamiento y los servicios, en atención al crecimiento sostenido de la matrícula y a las demandas académicas actuales, con el objetivo de garantizar espacios dignos, funcionales y adecuados para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad.

Destacó la importancia de consolidar una agenda de trabajo permanente, que permita dar continuidad a los recorridos por las dependencias universitarias en todo el estado, como parte de una visión integral de planeación estratégica, crecimiento ordenado y mejora continua.

El rector Dámaso Anaya recorrió las oficinas del Edificio Administrativo Central, en donde se encuentran la subsecretaría general zona sur, servicios escolares, servicio social, cultura y arte, además de espacios del Aula Magna, la Biblioteca Central, el Centro de Atención Psicológica, el Instituto de Energía, así como protección universitaria, mantenimiento y otras instalaciones del campus.

A través de este recorrido, se constató el adecuado funcionamiento de dichas áreas, así como su relevancia en el fortalecimiento del bienestar universitario, la atención integral a la comunidad y el impulso a las actividades académicas, de investigación y administrativas que se desarrollan en el campus sur.