Refuerza SST verificaciones y acompañamiento en unidades médicas y clínicas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 15 de 2026.- Para mantener una estrecha coordinación, además del acompañamiento con los propietarios y responsables de las unidades médicas y clínicas privadas de Tamaulipas, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, convocó al personal de las Coordinaciones Distritales para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar el trabajo de verificación para otorgar seguridad a la población y garantizar servicios de calidad.

Acompañado por el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz, y durante las visitas realizadas a los Distritos de Salud para el Bienestar del estado, mantuvo reuniones con los responsables de las coordinaciones para atender las necesidades de este tipo de establecimientos y que cumplan con la normatividad sanitaria.

“Debemos unificar los esfuerzos y ser una especie de acompañamiento, así como lo manejamos en los procesos de atención a la salud y como lo ha indicado el gobernador Américo Villarreal Anaya, además de apoyarlos en el cumplimiento de las normas”, dijo.

Señaló que con esta medida de “acompañamiento” se otorga la información y herramientas necesarias, ya que existen situaciones tales como que el establecimiento cuenta con todos los requerimientos para una intervención quirúrgica, aparatos e infraestructura, pero no cuenta con la papelería necesaria del médico que la realiza, entre otras observaciones.

Por último, destacó que el trabajo del personal sanitario es fundamental y el compromiso con la población es aplicar y hacer cumplir las leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas; para ello pidió a los coordinadores para la Protección contra Riesgos Sanitarios de cada uno de los Distritos de Salud para el Bienestar mantener contacto permanente con propietarios, responsables, cámaras o asociaciones de este tipo de giros sanitarios.