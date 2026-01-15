Impulsa STPS Tamaulipas inclusión laboral y reinserción social con respaldo interinstitucional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 15 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas avanza de manera firme en la construcción de una agenda de inclusión laboral, con especial énfasis en la reinserción social de personas privadas de la libertad, una política que consolida al empleo digno como herramienta de transformación social.

Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia estatal, dijo que se ha fortalecido el diálogo y la coordinación con el Congreso del Estado y diversas instancias federales y estatales, con el propósito de atender pendientes legislativos y generar condiciones que garanticen derechos laborales plenos, sin distinción de estatus jurídico.

Refirió que en este esfuerzo, destaca la colaboración con la Comisión del Trabajo del Congreso local, presidida por la diputada Gabriela Regalado, cuya participación ha sido clave para impulsar el fomento al empleo penitenciario, una estrategia orientada a dignificar las condiciones laborales de las personas internas y a integrarlas a dinámicas productivas reales.

La STPS ha trabajado en la conformación de una comisión interinstitucional en la que participan el gobierno federal, el gobierno estatal y el Poder Legislativo, con el objetivo de definir qué tipos de empleos pueden desarrollarse dentro de los centros de reinserción social, garantizando que quienes realicen actividades productivas cuenten con condiciones de trabajo digno, seguridad y derechos laborales.

Señaló que como parte de esta política pública, la dependencia estatal ha iniciado un proceso de sensibilización con el sector empresarial, buscando que las empresas trasladen parte de sus operaciones a los centros penitenciarios, permitiendo que las personas privadas de la libertad se adapten a rutinas laborales formales y adquieran experiencia que facilite su reincorporación a la vida productiva una vez cumplida su sentencia.

Dijo que en este contexto, la STPS ha sostenido acercamientos con al menos cinco empresas del sector maquilador, dos en Nuevo Laredo, dos en Reynosa y una más en Matamoros, que han manifestado interés en sumarse a este esquema de inclusión laboral. De igual forma, se prevé ampliar estas acciones hacia la zona sur del estado, particularmente en el Centro de Reinserción Social de Altamira, cuyas instalaciones cuentan con espacios adecuados para el desarrollo de actividades industriales internas.

Illoldi Reyes refrendó el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de colocar al empleo como eje de justicia social, inclusión y desarrollo humano, alineado a la visión de un gobierno humanista y de transformación, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que prioriza la dignidad de las personas y la construcción de oportunidades para todas y todos en Tamaulipas.