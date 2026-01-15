Por: Raúl Terrazas Barraza

La majestuosa Legislatura

La Diputación Permanente del Congreso del Estado que concluyó sus funciones este jueves, presentó una propuesta para la elección de la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la Legislatura 66.

Como se esperaba sucedió, el responsable de los trabajos en las sesiones plenarias, es ya el Diputado por Nuevo Laredo y los municipios de la Frontera Chica, Sergio Ojeda Castillo y no el Diputado por Matamoros, Víctor Manuel García Fuentes, como una buena parte de las y los Legisladores esperaba.

En la sesión de arranque del segundo periodo ordinario de sesiones que comprende del 15 de enero al 30 de junio, estuvo presente el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, con la representación del Titular del Poder Ejecutivo, Doctor Américo Villarreal Anaya y asistió también la Mtra y Magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

El evento protocolario se realizó conforme a la agenda que el nuevo presidente de la Legislatura leyó desde la mesa directiva y que incluyó los Honores a la Bandera, el Himno Nacional y se presentaron los respetos al Escudo de Armas de Tamaulipas que fue portado por una escolta formada por mujeres que vestían la cuera Tamaulipeca.

Obvio, la cereza del pastel fue el discurso del presidente de la mesa Directiva, Diputado Ojeda Castillo, quien abrió su pieza oratoria con una frase del poema de Antonio Machado en la que cita, caminante no hay camino, se hace camino al andar, para luego agradecer el respaldo de sus compañeros diputados por haber confiado en su persona para la conducción de los trabajos, en especial a su compañero el presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Humberto Prieto Herrera.

Hizo un recuento de los datos estadísticos que el INEGI ha publicado sobre el desempeño de la Legislatura 66 y dio cuenta de algunos indicadores que la colocan dentro el o primero cinco lugares a nivel nacional, en tanto que, el responsable de conducir la Legislatura fue evaluado como uno de los mejores en el país.

En la sesión estuvieron presentes, Senadores, Diputados Federales, secretarios y subsecretarios del Gabinete del Gobernador Villarreal Anaya, presidentes municipales y representantes de organizaciones sociales.

En su mensaje de apertura que tuvo una duración de 12 minutos, el Diputado presidente de la mesa Directiva y soñante con la candidatura para la alcaldía de Nuevo Laredo, agradeció a sus compañeros de la majestuosa Legislatura 66 su apoyo para la responsabilidad que le confirieron y refrendó su compromiso con las causas ciudadanas y de acelerar el paso para avanzar en las posiciones de desempeño que tiene a nivel nacional.

También aseguro que pondrá su mayor empeño, no es sólo conservar el privilegio de este Poder, sino llegar a ser el número uno del País, al tiempo que presidirá la mesa directiva con dignidad, respeto, congruencia y apertura al diálogo, procurará consensos y acuerdos para llegar al objetivo de que, la tarea Legislativa impacte en la transformación de Tamaulipas.

Los otros

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, continuó su recorrido por los Campus de la institución con la finalidad de constatar que, los preparativos para el inicio de clases cumplieron con su cometido ya que, las y los estudiantes se presentarán el lunes a las siete de la mañana para iniciar el semestre denominado 2026-1, son más de 45 mil alumnos que retornan a las aulas.

El líder de los universitarios estuvo en el Campus de Tampico, en donde dialogó con directivos de las Facultades y responsables de áreas técnicas, además de constatar que se tienen avances considerables en materia de infraestructura, para que tanto alumnos como docentes cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con los programas de trabajo que tiene cada materia de las diferentes carreras que se imparte en las Unidades Académicas de la UAT.

También hizo ver la importancia de la gestión, porque es una forma de atender de primera mano las necesidades de la comunidad universitaria y fortalecer el trabajo colaborativo en beneficio del desarrollo de la institución, infraestructura, equipamiento y servicios, tienen que estar alineados porque el crecimiento sostenido de la matrícula requiere de espacios dignos y funcionales para que se cumplan las tareas sustantivas de la Universidad.

El Rector, que tiene una agenda de trabajo permanente con la comunidad universitaria cree que es la mejor opción para dar continuidad a los planteamientos que le hacen en sus recorridos ya que, le permite tener una visión integral de planeación estratégica y crecimiento ordenado, de forma especial con la idea de fortalecer el bienestar de las y los estudiantes.