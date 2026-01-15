Fortalece UPRR su vinculación institucional con la sociedad civil

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Enero 15 de 2026.- La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) llevó a cabo la reunión del Consejo Social, un espacio de diálogo y análisis en el que se abordaron diversos puntos estratégicos orientados al fortalecimiento y crecimiento de la institución.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, informó que durante la sesión se analizaron temas clave relacionados con el desarrollo académico, la vinculación institucional y las acciones que contribuyen a la mejora continua de la universidad, reafirmando el compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar una formación de calidad en beneficio de la comunidad universitaria.

Expresó que, como parte de esta jornada, las y los integrantes del Consejo Social realizaron un recorrido por los laboratorios de la universidad, donde tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos, prácticas y trabajos que desarrollan las y los estudiantes como parte de su formación profesional, destacando el enfoque práctico, la innovación y la pertinencia de los programas educativos.

Subrayó la importancia de estos encuentros al señalar que el Consejo Social está integrado por mujeres y hombres de la sociedad civil, comprometidos en contribuir al desarrollo educativo de la comunidad, avalando las acciones que implementa la universidad para su crecimiento.

“La participación del Consejo Social es fundamental para fortalecer la toma de decisiones y consolidar el crecimiento de nuestra universidad, siempre con una visión orientada al desarrollo académico y social de nuestra región”, complementó.

Agradeció el respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su apoyo permanente a la educación superior y por impulsar políticas que fortalecen la vinculación, la innovación y el desarrollo integral de las instituciones educativas en beneficio de la juventud tamaulipeca