Fortalece Tamaulipas comunidades de aprendizaje en educación inicial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Enero 15 de 2026.- Con el propósito de que maestras y maestros del nivel inicial analicen los procesos que fortalecen la conformación de comunidades de aprendizaje, se realizó el taller intensivo “Ser y hacer en comunidad de aprendizaje”.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, presidió los trabajos de capacitación, invitando a las y los presentes a la reflexión crítica de la práctica y la construcción colectiva del conocimiento, fortaleciendo la participación, el compromiso y la corresponsabilidad docente.

Durante esta jornada, que se llevó a cabo de manera presencial y a distancia, señaló que, a partir de la reflexión colectiva, crítica y situada de las experiencias y saberes docentes, se fortalecerá la transformación de la práctica en el aula, dentro del marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Refirió que, con el firme compromiso de avanzar con voluntad y trabajo en el proceso formativo de cada colectivo docente, se atienden los retos cotidianos a través de los talleres intensivos y las sesiones de Consejo Técnico Escolar.

Subrayó que las comunidades de aprendizaje en educación inicial forman parte de una estrategia clave de la educación en Tamaulipas y reconoció que esto es posible gracias al respaldo que se tiene por parte del gobernador y del secretario de Educación.

“Es así como en Tamaulipas se cumple con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de transformar la educación a través del fortalecimiento y la colaboración permanente en las escuelas, lo que permite a las y los docentes aprender entre pares, mejorar su práctica y favorecer los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes”, enfatizó.

Por su parte, maestras y maestros del nivel de educación inicial que participaron reconocieron el sentido de la problematización de su práctica docente, identificando en colectivo posibles marcos de actuación ante situaciones, retos o problemáticas que se presentan, y generaron propuestas que fortalecen la construcción colaborativa del conocimiento.