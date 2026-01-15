Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

La UAT no hecho más que crecer en infraestructura y equipamiento

* Y así arrancará con todo el ciclo escolar el próximo lunes

Efectivamente y sin lugar a dudas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, tanto en su matrícula estudiantil como en el desarrollo de su infraestructura y equipamiento, mediante un contexto sostenido y significativo como lo ha indicado su rector Dámaso Anaya Alvarado.

Entre los aspectos más destacados se encuentran y los podemos enumerar de la siguiente manera:

Se avanza en una planeación integral, tanto académica como administrativa, orientada a atender de manera oportuna el ciclo escolar 2026-1, y para responder a la creciente demanda educativa en las distintas regiones del estado se han integrado avances significativos que incluyen la construcción y equipamiento de aulas, la entrega de equipos de cómputo, apertura de nuevas carreras presenciales y a distancia, además de abrir el bachillerato en línea.

Previo al arranque de actividades académicas correspondientes al periodo enero 2026, se tiene en marcha el proceso de inscripciones y reinscripciones, estimándose el regreso de más de 45 mil estudiantes en los distintos Campus del estado.

En cuanto a la expansión de Infraestructura se ha visto que es reflejo del crecimiento sostenido de la matrícula escolar y, en ese sentido, se contempla la ampliación y modernización de los espacios educativos, como un elemento clave para responder de manera eficiente a las necesidades educativas, por lo que se prevé la adecuación y habilitación de aproximadamente 25 aulas en distintos Campus universitarios, considerando Ciudad Victoria, que registra una alta demanda en el área de Arquitectura; Reynosa Aztlán, con la reciente apertura de la carrera de Enfermería; y la continuidad del proyecto de infraestructura para la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo.

Respectivamente en programas de educación se están fortaleciendo los proyectos educativos a distancia en distintos municipios del estado, para que más estudiantes puedan cursar sus estudios mediante modalidades no presenciales, como parte de una estrategia de cobertura educativa con sentido social.

Tampoco podemos negar que ha aumento de matrícula con orden, visión de largo plazo y responsabilidad institucional, se asegura que la expansión de su registro esté acompañada de infraestructura adecuada, planeación académica sólida y mayores oportunidades de acceso a la educación superior en beneficio de la comunidad estudiantil de todo el estado.

En resumen debemos señalar que la UAT mantiene una tendencia de expansión y fortalecimiento, buscando mejorar continuamente su oferta educativa y sus instalaciones para beneficio de la comunidad universitaria y del estado de Tamaulipas.

Puedes encontrar más detalles sobre sus planes y logros en el Sitio Web Oficial: El portal principal es el sitio web oficial de la UAT.

También cabe resaltar que el rector Dámaso Anaya Alvarado, Médico Veterinario de profesión, sigue trabajando en todo el estado para cumplir los proyectos académicos y planes de estudios en todas y cada una de las facultades; ignorando cualquier forma o intento que busquen desestabilizar el quehacer en el Alma Mater tamaulipeco. Así sigue creciendo y avanzando notablemente la UAT. Por ello, ha logrado un mayor reconocimiento y aceptación a nivel nacional gracias a avances significativos en calidad académica y acreditaciones de programas; recientemente se ha posicionado entre las instituciones de educación superior con mayor prestigio en el país, sin descuidar la innovación para las futuras generaciones.

NOTAS CORTAS

1.- El alcalde del Pueblo Mágico de Tula, el Medico Rene Lara Cisneros, junto con el Director de Extensionismo Pecuario y Forestal del Estado, Eduardo Maraboto, la subsecretaria para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía, Mariana Álvarez y el Director de Promoción Turística de la entidad, Ricardo Vilet, anunciaron la segunda edición del Festival del Cabrito, pues la primera se realizó en el 2025 y se augura que esta sea mejor.

Se tendrán dos estados invitados San Luis Potosí y Zacatecas, es un evento que llegó para quedarse, obtuvimos una derrama económica muy importante en el Pueblo Mágico, dijo el alcalde.

El Festival de Cabrito busca posesionar la gastronomía y fortalecer la producción caprina, a la par que, promover a Tula como un destino turístico en Tamaulipas. Ya es tradición esta celebración aquí, por lo que les invito a asistir en familia y vivir esta gran fiesta porque se pone muy sabroso, agregó el munícipe.

2.- Por cierto, no hay nada ni va a ver nada de qué si EUA va a invadir México, y ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, tras su llamada con Donald Trump, pues quedó descartada una posible acción militar de allá para acá. Hay acuerdos que se respetan y ya.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.