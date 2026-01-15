Asiste DEMA a reunión virtual “Instrumentos Normativos” para consolidar Reglamento Interno

-Este ordenamiento jurídico permitirá regular la organización, administración y funcionamiento de los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes

Güémez, Tamaulipas.- Enero 15 de 2026.-Con el objetivo de contar con un Reglamento Interno para los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) asistió a la reunión virtual denominada “Instrumentos Normativos”, convocada por la Dirección Técnica Responsable del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En dicha reunión participaron representantes de cada entidad que integra la República Mexicana; en lo que respecta a Tamaulipas, asistió la titular de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), Maribel Leticia García Barrientos, y ocho personas más pertenecientes a esta dirección de la SSPT.

Entre los principales aspectos que se pretenden regular a través de este reglamento se encuentran la organización, administración y funcionamiento de los Centros, así como las funciones del personal que participa en la ejecución de medidas a las adolescencias, asegurando el respeto a sus derechos humanos y exceptuando cualquier tipo de discriminación.

Este proceso contará con reuniones de seguimiento con el propósito de consolidar un ordenamiento jurídico en el que participen las personas involucradas en el proceso de reinserción social de menores de edad en conflicto con la Ley Penal.