Apoya SEBIEN a las asociaciones civiles

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 15 de 2026.- Con el propósito de contribuir a que las Organizaciones de la Sociedad Civil de Tamaulipas mejoren su gestión y operación, la Secretaría de Bienestar Social otorgó apoyos a 508 grupos sociales y asociaciones civiles legalmente constituidas y benefició a 24 grupos sociales de diversos municipios para constituirse legalmente, en el marco de la convocatoria “Unidos por el Bienestar”, informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González.

Explicó que, a través de dicha convocatoria, se brindó asesoría a los interesados en formalizar sus actividades como asociación civil, por ser un motor de transformación que impacta de manera positiva a las y los tamaulipecos.

Los 24 grupos sociales que respondieron a la convocatoria son de los municipios de Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico, Tula y Victoria, los que actualmente se encuentran en la fase de asignación de notario público.

Comentó que los notarios participantes colaborarán de manera voluntaria en esta iniciativa y fueron propuestos por el Colegio de Notarios de Tamaulipas, mediante un acuerdo previo signado por ese organismo y el gobierno estatal.

“La asignación se está notificando vía telefónica, informando a cada grupo social el notario público al que deberá acudir y, una vez concluido el proceso, puedan estos grupos integrarse a los esquemas formales para recibir los beneficios al estar plenamente constituidos”, informó.

También mencionó que, en el esquema de servicios de capacitación y fortalecimiento de las asociaciones civiles, se realizan talleres virtuales o presenciales sobre el proceso a seguir para constituir una asociación civil legalmente.

Casas González mencionó que estas acciones provienen de la política participativa, solidaria y de transformación establecida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para que más organizaciones puedan contribuir con certeza jurídica al desarrollo de las comunidades, además de que se ejecutan estrategias mediante el proceso de gestión para la procuración de fondos hacia proyectos sociales de los propios organismos de la sociedad civil.