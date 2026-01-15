Alista SEBIEN Academia Social de Valores 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 15 de 2026.Con el propósito de reconocer el trabajo de colaboración desempeñado por las diversas dependencias y organismos que participan en la Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, encabezó un almuerzo de agradecimiento en el que destacó la renovación conjunta del compromiso por seguir colaborando este año que inicia en la formación de niñas y niños de escuelas primarias públicas del estado.

En su mensaje, Casas González subrayó sus felicitaciones a quienes conforman este grupo de servidoras y servidores públicos, quienes acuden de manera calendarizada a escuelas primarias de la zona centro del estado para ofrecer durante una semana una programación diversa cargada de valores y de conocimiento sobre ciencia, medio ambiente, seguridad, arte, cultura, deportes, juegos y diversión.

“Esta reunión es justamente eso: reunirnos para felicitarlos, darles las gracias por trabajar de manera muy unida, acudiendo puntuales a presentar los programas a cada escuela, con gran entusiasmo y, sobre todo, con la convicción de servir”, dijo.

En la reunión se acordó, entre los propósitos de enriquecimiento académico para este año, sumar presentaciones del Conjunto Típico Tamaulipeco con la narrativa de costumbres artísticas que identifican a Tamaulipas, para promover y preservar dichos valores.

En la Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas se desarrollan actividades con diversos saberes fuera de las aulas para el enriquecimiento educativo y cultural de los alumnos de escuelas primarias, agregó Casas González.

Detalló que desde cuidado del medio ambiente, primeros auxilios, ciberseguridad, actividades deportivas, artísticas, cívicas y culturales son temas que se abordan por personal especializado del DIF estatal y las secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como Tránsito Estatal, Guardia Cibernética y Protección Civil.

Mencionó que estas actividades involucran a toda la comunidad escolar, ya que se diseñan e imparten temas dirigidos a maestros, padres de familia y tutores, relacionados con la educación en valores, la detección de factores de riesgo que puedan afectar a las niñas y niños, así como información respecto a las áreas de apoyo para atender diversa problemática que pudieran llegar a enfrentar.

Estas acciones colaborativas, en las que participan otras dependencias e instituciones, no solo mejoran la enseñanza y el clima escolar, sino que también ayudan a fomentar la equidad, el respeto y la paz.

La Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas, agregó, se enmarca en la política de transformación que se vive en el estado bajo el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, que promueve el bienestar para todas y todos los tamaulipecos.