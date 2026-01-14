Salud prioridad en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya: Vicente Joel

Matamoros, Tamaulipas.- Enero 14 de 2026.- En recorrido por los Distritos de Salud para el Bienestar en el estado, el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, reconoció el trabajo que se ha realizado por parte de la base trabajadora para lograr la transformación de los servicios de salud en beneficio de la población tamaulipeca.

Ante la nueva política nacional de salud, en donde la dependencia a su cargo se convierte en rectora para un trabajo interinstitucional con el Sector, el funcionario estatal visitó los Distritos ubicados en Victoria, Jaumave, Padilla, San Fernando, Matamoros y posteriormente Reynosa, en donde a nombre del gobernador, Américo Villarreal Anaya, agradeció y manifestó los mejores deseos para este nuevo año 2026.

En su visita, destacó que la salud es una prioridad en la administración estatal y por ello se han fortalecido los programas de urgencias e implementado plataformas para atención oportuna, como el de las mujeres embarazadas; los código infarto para dar respuesta inmediata; además de la dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable.

“Esta dirección no solo forma parte de capacitar a los médicos, sino que nos estamos coordinando con IMSS Bienestar para que a través de los centros de salud, no solo dar medidas preventivas, sino también medidas de tratamiento para un cambio de estilo de vida saludable”, detalló Hernández Navarro.

En el recorrido y acompañado por el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) Mario Rebolledo Urcádiz, intercambió opiniones con los trabajadores, atendió pacientes de manera personal y como especialista en traumatología.

Por último, el secretario de Salud reiteró que, la rectoría que actualmente representa, consiste en trabajar de manera coordinada para lograr el mayor impacto en la salud de la población y situaciones como las del recurso humano, cambios en la infraestructura de las unidades y/o el abasto de medicamentos en las unidades de salud, participa de manera conjunta con el titular de IMSS Bienestar.