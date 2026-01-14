DIF Tamaulipas entrega estímulos a voluntarios de Desayunos y Comedores Comunitarios

-Más de 9 mil 300 personas voluntarias de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios reciben un estímulo económico por su labor solidaria en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 14 de 2026.- Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la labor solidaria que realizan de manera voluntaria madres y padres de familia integrantes de los Comités de Desayunos Escolares, así como de los Comités de Comedores Comunitarios, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, a través de la Dirección de Programas Alimentarios, entregó estímulos económicos a más de 9 mil 300 personas en los 43 municipios del estado.

Por tercer año consecutivo, se otorgaron cheques nominales por mil 500 pesos a cada persona voluntaria inscrita en el acta constitutiva de los programas Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios “Con Voluntad Paz y Esperanza”, los cuales brindan atención alimentaria a población abierta en toda la entidad.

Las entregas se realizan del 12 al 22 de enero del presente año y buscan fortalecer la participación social en los proyectos impulsados por la Dirección de Programas Alimentarios del DIF Tamaulipas, reconociendo el compromiso de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a favor de una mejor alimentación.

Durante la presente administración, los Mensajeros de Paz han trabajado para consolidar los apoyos alimentarios dirigidos a población de atención prioritaria, promoviendo una participación activa de la comunidad y respaldando a madres y padres de familia que elaboran desayunos escolares con calidad nutricia para niñas y niños que cursan la educación básica.