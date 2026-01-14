Avanza instalación de la Universidad Rosario Castellanos en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 14 de 2026.- Durante el 2026 se instalarán 14 universidades Rosario Castellanos en todo México; una de ellas se ubicará en Tamaulipas, específicamente en el sur de la entidad, informó Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Refirió que, por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las universidades se situarán en zonas estratégicas del país, por lo que, al ser una región con una alta dinámica económica, industrial y portuaria, y contar con un importante porcentaje de jóvenes, se instalará en esta zona.

“Tenemos un estudio de factibilidad que se hizo, en el que se identifica que existen 24 mil 502 jóvenes entre 18 y 24 años con preparatoria terminada, quienes no están estudiando una carrera profesional, y queremos darles una opción a ellos”, precisó.

Explicó que la universidad se adapta de acuerdo con el entorno económico de cada región, por lo que la oferta académica que ofrecerá serán las carreras de Ciencia de Datos para Negocios, Turismo, Economía y Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Ciencias Ambientales e Ingeniería en Control y Automatización, además de Tecnologías de la Información y Administración y Comercio.

Martínez Guerra señaló que los trabajos técnicos se efectuarán durante el primer trimestre del año para establecer la forma de operación y las etapas a desarrollarse, con el objetivo de iniciar tentativamente las clases el próximo agosto, con un estimado de 400 estudiantes en su primera generación.

“Es la región sur de Tampico, Madero y Altamira; ahí estamos ubicando diversas opciones y tendremos una visita durante enero del equipo de la rectora Alma Herrera, donde acudirá personal técnico, académico y jurídico para evaluar la factibilidad en diferentes puntos”, precisó.

Comentó que una de las opciones que se evaluará es la Secundaria Técnica N.° 52 “Jesús Elías Piña”, de Tampico, institución que cuenta con infraestructura suficiente para albergar a la universidad en una primera etapa, sin afectar su dinámica académica, en caso de que se eligiera este espacio.

“Hay una propuesta de utilizar parte de este terreno sin afectar las operaciones de la secundaria, ni a sus alumnos ni a sus maestros, para poder aterrizar o cimentar ahí la Universidad Rosario Castellanos. Nos piden 4 mil 92 metros cuadrados y en ese espacio pudiéramos hacer un proyecto suficiente para la universidad y suficiente para que la secundaria técnica siga brindando el servicio educativo”, añadió.

Destacó que la instalación de la Universidad Rosario Castellanos en Tamaulipas es un reflejo del compromiso del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, y del gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar la educación superior y brindarles a las y los jóvenes una formación universitaria, con profesiones acordes a las dinámicas económicas de cada región del país.