Avanza infraestructura vial en El Mante: Gobierno de Américo rehabilita carretera a La Temporalera

El Mante, Tamaulipas.- Enero 14 de 2026.- Con una inversión mayor a los 8 millones de pesos, el Gobierno del Estado liderado por Américo Villarreal Anaya rehabilita con trabajos de conservación en la Carretera Estatal 72 El Abra Km. 79 Valles-Victoria.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó que, con un substancial avance, realizan trabajos de rehabilitación en 24.5 km. de la carretera El Abra–Los Aztecas–Tantoyuquita, en el municipio de El Mante, en atención a una sentida petición de las y los habitantes de la región. Esta vía, construida hace más de 50 años, no había recibido mantenimiento integral en más de una década.

El titular de la secretaría indicó que se realiza la limpieza y rehabilitación en la zona carretera de El Abra con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito, brindar mayor seguridad a las y los usuarios, así como fortalecer la conectividad y el desarrollo económico y social de las comunidades que dependen de esta vía de comunicación.

Por último, dijo que con estas acciones, la actual administración estatal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana a la gente, impulsando obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida y contribuyen al bienestar de las y los tamaulipecos.