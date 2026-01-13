Realizará SST e IMSS Bienestar campaña masiva de vacunación antirrábica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 13 de 2026.- La Secretaría de Salud, anunció el inicio de la campaña masiva de vacunación antirrábica canina y felina, tanto de animalitos domésticos como los que se encuentran en situación de calle.

El titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que se cuenta con más de 300 mil vacunas para desarrollar esta actividad que, en una primera fase, iniciará en esta ciudad y sus alrededores para llegar hasta el municipio de Hidalgo, y posteriormente arrancar en el resto de la entidad.

“Se trata de concientizar a la población y hacernos dueños responsables de este tipo de animalitos, además de protegernos de cualquier agresión y tener la certeza de que ya están debidamente vacunados para garantizar protección a la población”, dijo.

La estrategia masiva de vacunación, que se pretende dar inicio en este mes de enero y en coordinación con el IMSS Bienestar, consiste en realizarla en 3 Centros de Salud de la ciudad, que serán la base, para permanecer durante varios días y que los vacunadores realicen los recorridos casa por casa y también apliquen a los animalitos que se encuentran en la calle, pero la principal finalidad es que lleven a vacunarlos a la unidad.

Esta jornada se anticipa a la fecha oficial de la que realiza la federación, pero la idea es extender el trabajo para obtener la mayor cobertura de aplicación y concluir la campaña en el mes de mayo. Es importante mencionar que en caso de no tener el control de aplicación de la vacuna o no saben que el animalito ya fue vacunado, se puede volver a vacunar; así como el tipo de vacuna que se oferta para este tipo de campañas, es de buen calidad, de color rosita y cumple con la norma de sanidad.

Cabe mencionar que en el 2025 se logró aplicar unas 203 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos en todo el estado y se sumaron 3 mil 228 personas agredidas en la entidad por varios tipos de animales como domésticos y callejeros, en el caso de perros y gatos; silvestres como mapache y murciélago; o ganado bovino que puede llegar a contraer rabia producida por el murciélago.