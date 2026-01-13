Proyecta Tamaulipas su liderazgo turístico con torneos de pesca deportiva

Eventos estratégicos en ríos, playas y presas que posicionan a Tamaulipas como destino nacional de pesca deportiva e impulsan economías locales y promueven la convivencia familiar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 13 de 2026.- El turismo que genera bienestar, fortalece comunidades y aprovecha de manera responsable la riqueza natural de Tamaulipas sigue avanzando, señaló el vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Luis Eduardo García Reyes.

Refirió que con una visión que pone en el centro a las personas y a las familias, el Gobierno del Estado presentó el programa “Grandes Eventos de Pesca Deportiva 2026”, una estrategia que impulsa el desarrollo regional, dinamiza la economía local y promueve el sano esparcimiento.

Al señalar que cuentan con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, explicó que la Comisión de Caza y Pesca Deportiva del Estado dio a conocer esta agenda que busca consolidar a Tamaulipas como un destino turístico de alcance nacional, a partir de actividades que combinan conservación ambiental, identidad regional y oportunidades económicas para diversas comunidades.

“Esto ha permitido que Tamaulipas continúe posicionándose como un estado activo y competitivo, donde el turismo deportivo se convierte en una herramienta para generar ingresos, fortalecer el tejido social y proyectar la grandeza natural del territorio”, dijo.

Durante la presentación, García Reyes, explicó que el programa responde a la visión del Gobierno del Estado de aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos naturales, al tiempo que se abren nuevas oportunidades para prestadores de servicios, comerciantes y familias.

“Como lo ha instruido nuestro gobernador, buscamos que la pesca deportiva sea más que un deporte; que se convierta en una actividad económica y social en la que participen las familias, se fortalezcan las comunidades y se proyecte la grandeza de Tamaulipas”, señaló.

El programa contempla eventos estratégicos distribuidos en distintas regiones del estado, con una oferta diversa que fortalece la vocación turística de cada zona:

Febrero: Arranque del calendario en Tampico con un torneo de pesca de robalo en los ríos Pánuco y Tamesí, en modalidad de embarcación. De forma simultánea, se realizará el primer torneo de pesca de playa en Matamoros, en coordinación con el gobierno municipal.

Marzo: Torneo de pesca en agua dulce en la Presa Marte R. Gómez, enfocado en impulsar el turismo en la región fronteriza.

Abril: Jornada deportiva en Playa Barra del Tordo, municipio de Aldama.

Mayo: Competencia en Playa Tesoro, Altamira, en coordinación con agrupaciones de pescadores locales.

Agosto: Torneo en la Presa Estudiante Ramiro Caballero, en el municipio de González.

Septiembre: Gran cierre con el Torneo Tradicional y eventos magnos en las principales presas del estado, incluida la Vicente Guerrero.

García Reyes destacó que ya se desarrollan mesas de trabajo con alcaldes y organizadores de destinos estratégicos como Playa Mezquital y Playa Bagdad, a fin de garantizar el respaldo logístico y operativo del Gobierno del Estado para el éxito de cada evento.

Por último, dijo que con este programa, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso de promover la “buena pesca”, el turismo sustentable y el crecimiento económico regional, consolidando a Tamaulipas como un referente de la pesca deportiva en el noreste del país, donde el desarrollo se traduce en bienestar para las familias y oportunidades para las comunidades.