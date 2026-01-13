POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Pemex, candil de la calle y obscuridad de su casa

Petróleos Mexicanos se encuentra en riesgo de sufrir acciones de protesta por parte de sus trabajadores, que desde ahora han anunciado que procederán por la vía legal ante el Centro de Conciliación Federal de no responder a sus reclamos laborales; se dicen víctimas de discriminación salarial y rechazan la aplicación de un nuevo Reglamento de Trabajo que vulnera sus derechos, los cuales consideran que afectan alrededor de 20 mil trabajadores activos y 22 mil jubilados en el país, entre los que figuran aproximadamente 600 elementos de Tamaulipas que se encuentran en funciones.

Pemex actualmente no vive uno de sus mejores momentos, la otrora próspera empresa mexicana es como algunas familias venidas a menos, que en los últimos años se ha sostenido ante todo por su fama de alta solvencia, misma que está siendo sobre explotada, esto incluye la llamada “ayuda humanitaria” en barriles de petróleo, que el gobierno ha estado enviando a Cuba . En esa tesitura, la paraestatal es “Candil de la calle, y obscuridad de su casa”.

Por lo que respecta al conflicto laboral, ya inició con protestas regionales en diferentes puntos del país, y ahora está por derivarse en una movilización nacional como recurso para apuntalar el procedimiento legal. Pemex, y por lo tanto sus trabajadores tienen presencia en seis municipios tamaulipecos, en actividades de refinación en Cd. Madero, en otros puntos que son de logística y distribución, todas actividades importantes que se desarrollan en Altamira, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Cd. Mante.

En las circunstancias antes descritas, la paraestatal no puede argumentar falta de recursos. Lo incongruente es que Pemex presenta adeudos considerables a sus proveedores, y no logra abastecer de manera suficiente los medicamentos para los trabajadores.

TAMAULIPAS CONSTRUYE PROGRESO CON OBRAS HUMANISTAS. –

La comunicación con los ciudadanos es la herramienta fundamental que humaniza la obra pública que realiza el gobierno de Américo Villarreal Anaya, son recursos que contribuyen a la planeación y ejecución de la construcción de infraestructura que necesita Tamaulipas para su desarrollo. Escuchar y hablar con los ciudadanos ha permitido al mandatario atender necesidades históricas mediante obras estratégicas que responden al desarrollo regional.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, está convencido que “la infraestructura que se desarrolla en Tamaulipas, responde a una visión humanista, donde cada proyecto tiene como objetivo mejorar de manera directa la calidad de vida de las familias, a las que se atiende en sus demandas reales y con un enfoque de largo plazo”.

“Todas las obras que se ejecutan en la entidad se planean con criterios de responsabilidad social, transparencia y sentido humano, en congruencia con el compromiso del Gobierno del Estado de transformar a Tamaulipas con bienestar, justicia social y desarrollo sostenible”, confirmó Cepeda.

MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO LA UAT. – En el inicio del nuevo ciclo escolar, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo hará en un contexto de crecimiento sostenido, bajo una planeación integral, donde la academia y administración se unen en un haz de voluntades para atender de la mejor manera las necesidades del ciclo escolar que iniciará el próximo lunes 19.

Mejor infraestructura y equipamiento, son aportaciones gestionadas bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, que instituyen un contexto donde se responde las demandas educativas de cada una de las diferentes regiones que constituyen la casa de estudios.

Esto incluye la construcción y equipamiento de aulas, la entrega de equipos de cómputo, apertura de nuevas carreras, presenciales y a distancia, además de abrir el bachillerato en línea, entre otras cosas.

De esta manera la Universidad está en condiciones de recibir en el presente 2026 a más de 45 000 estudiantes en los distintos campus del estado. Para ello se ha venido trabajando en la ampliación y modernización de los espacios educativos, como un elemento clave para responder de manera eficiente a las necesidades educativas. En el nuevo ciclo escolar se tiene prevista la adecuación de 25 aulas en los diferentes campus universitarios.