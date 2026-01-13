Obras con sentido humanista, impulsan el progreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 12 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, impulsa una agenda de infraestructura con sentido humanista, orientada al bienestar social y a la atención de necesidades históricas de las y los tamaulipecos, mediante obras estratégicas que fortalecen el desarrollo regional.

En este marco, y como lo ha señalado el mandatario estatal en el programa “Diálogos con Américo”, la comunicación y la escucha ciudadana son herramientas fundamentales de gobierno, principios que también orientan la planeación y ejecución de la obra pública en la entidad.

Al respecto, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, afirmó que “la infraestructura que se desarrolla en Tamaulipas responde a una visión humanista, donde cada proyecto tiene como objetivo mejorar de manera directa la calidad de vida de las familias, atendiendo demandas reales y con un enfoque de largo plazo”.

En ese sentido, destacó como proyectos prioritarios de esta administración, la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, la construcción de la Segunda Línea del Acueducto en Ciudad Victoria y la carretera Mante–Tula, obras que contribuyen al desarrollo económico, social y regional del estado.

Finalmente, el titular de la SOP, subrayó que todas las obras que se ejecutan en la entidad se planean con criterios de responsabilidad social, transparencia y sentido humano, en congruencia con el compromiso del Gobierno del Estado de transformar a Tamaulipas con bienestar, justicia social y desarrollo sostenible.