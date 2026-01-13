Hablando Claro con Usted

En Tamaulipas es tiempo de mujeres

*Cinco damas asoman la cabeza

Por Boris Rodríguez

Como lo ha señalado la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, vivimos una era sin precedentes, donde las mujeres gobiernan actualmente 13 entidades federativas del país. Entre ellas, destacan figuras como Rocío Nahle García, (Veracruz); Clara Marina Brugada Molina, (Ciudad de México); Libia Dennise García Muñoz Ledo, (Guanajuato); Teresa Jiménez Esquivel, (Aguascalientes) y María Eugenia Campos Galván (Chihuahua).

La lista de mandatarias estatales se extiende con Delfina Gómez Álvarez, (Estado de México); Evelyn Cecia Salgado Pineda, (Guerrero), Mara Lezama Espinosa (Quintana Roo), Margarita González Saravia (Morelos); Lorena Cuéllar Cisneros, (Tlaxcala); Indira Vizcaíno Silva, (Colima); Marina del Pilar Ávila Olmeda, (Baja California) y Layda Sansores San Román, (Campeche).

En este escenario nacional visualizamos que en Tamaulipas ya asoman la cabeza cinco damas de distintos colores con fuerte presencia política, sobre todo para la sucesión gubernamental, entre ellas, se encuentra la abogada Tania Gisela Contreras López, actual y flamante Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Olga Sosa Ruiz, Senadora de La Republica; Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, actual Presidenta Municipal de Nuevo Laredo; la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México, Maki Esther Ortiz Domínguez y por el Partido Acción Nacional, Imelda Sanmiguel Sánchez.

La “ficha o la buena” del Gobernador Villarreal Anaya, seguramente saldrá entre Olga Sosa, Tania Gisela o Carmen Lilia; morenistas las tres y párele de contar. En los eventos públicos el mandatario tamaulipeco se rodea a veces de esta tercia de Ases o por separado, y con cualquiera de ellas son garantía de triunfo para el 2028, así que no las pierda de vista en el futuro inmediato.

Bueno, la primera es nativa de Tampico y ha recorrido la mayoría de los municipios; promoviendo la actividad legislativa y los programas sociales de la Presidenta Sheinbaum. La segunda, se le nota mucha presencia en el ámbito político estatal y todo hace indicar que es la más favorita del Primer Morenista de Tamaulipas. La tercera ha sido bien calificada a nivel nacional como la alcaldesa de esa Ciudad fronteriza y con buenos puntos en ranking de aceptación ciudadana.

Asimismo la busca afanosamente Maki Ortiz Domínguez, que para empezar no es Senadora por Tamaulipas, sino más bien llegó por el estado de San Luis Potosí y se quiere colar a como dé lugar y vendiéndole el alma al chamuco.

Por el blanquiazul también se menciona insistentemente a la Senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, a quien ven como carta fuerte de ese instituto político para jugar y con el apoyo de los altos mandos del PAN, aunque la vemos difícil que llegue ya que su partido va en decadencia por las malas cuentas que dejó el ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la Republica lo traen en la mira y no dude que de un momento a otro le echen el guante.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos hablando claro con usted.