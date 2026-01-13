Por: Raúl Terrazas Barraza

Temas educación, paz, religión y grilla

Después de los Honores a la Bandera de este incido de semana, que se llevaron a cabo en la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, acudió a la instalación del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, así como, los de nueve municipios, evento al que fue acompañado por la responsable de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social, de la Secretaría de Gobernación Clara Luz Flores Carrales.

En los Honores a la Bandera, el titular del Poder Ejecutivo estuvo acompañado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magistrada Tania Contreras López, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Diputado Humberto Prieto Herrera, el Secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato de maestros y la Secretaria de Administración Luisa Manautou Galván.

Desde luego, los Honores a la Bandera tuvieron una carga canteada hacia la educación, con motivo del retorno a clases de más de 883 mil alumnos de educación básica y pronto harán lo mismo los casi 225 mil de educación superior y posgrado.

Por ello, en la Normal Federalizada que dirige la Maestra Josefina Sarno Berardi, el doctor Villarreal Anaya, dijo de la educación como acción y los maestros como responsables de su ejecución son significativos en la formación de sociedades más humanas, justas y con visión de futuro, además, subrayó la necesidad de trabajar para un mejor desarrollo, el bienestar social, y la paz a la que todos aspiran, en la visión de humanismo.

Del Magisterio, el titular del Poder Ejecutivo, precisó que tiene el compromiso histórico para mantener el avance en la preparación de las y los mexicanos con la nueva Escuela, pero, con el uso de las tecnologías actuales las herramientas informáticas y la adopción de las nuevas formas de análisis de la información.

El Secretario de Educación hizo propicio el momento para señalar que, en los mil 200 días que lleva el gobernador Américo Villarreal Anaya en su cargo, se han invertido más de mil 200 millones de pesos, que equivale a un millón diario en la rehabilitación y mejoramiento escuelas

En la otra vertiente, la de la de la paz mediante la prevención social y la reconstrucción del tejido en las ciudades y comunidades, reiteró que la atención a las causas de la violencia se mantiene como acción prioritaria de la Federación y del Estado, de manera que, la instalación de los Consejos de Paz y Justicia Social tienen el objetivo humanista de construir una verdadera cultura de paz.

Los nueve Consejos Municipales corresponden a Altamira, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Victoria, El Mante y Río Bravo, cuyos alcaldes estuvieron presentes en la explanada del Palacio de Gobierno, sitio en el que se llevó a cabo la toma de protesta los titulares de los Ayuntamientos.

Debido a ello hicieron viaje a exprofesor, Armando Martínez Manríquez, Erasmo González Robledo, Alberto Granados Favila, Carmen Cantú Villarreal, Carlos Peña Ortiz, Mónica Villarreal Anaya, Eduardo Gattás Báez y los representantes de El Mante y Río Bravo, estuvieron para rendir protesta como presidentes de los Consejos de Paz y Justicia.

Desde luego, cada alcaldesa o alcalde, aprovechar el escenario para llevar agua a su molino y señalar que son los mejores en ese tema, en especial aquellas y aquellos que se mueven con un sentido político con miras a las elecciones del 2027.

Ala funcionaria de la secretaría de Gobernación que estuvo en Tamaulipas para entregar junto con el Gobernador Villarreal Anaya, por primera ocasión 50 Títulos y Certificados de Asociaciones Religiosas, Clara Flores Carrales, hizo ver que, Tamaulipas dio un paso estratégico y trascendental al consolidar una política pública de largo aliento para unificar criterios de trabajo basado en prioridades de lo que ocurre en los tres niveles de gobierno a finde que políticas públicas y acciones preventivas permitan resolver la problemática social del día a día.

Esto de los Títulos y Certificados Religiosos que fueron traídos por la jefa de la Unidad de esta especialidad, es la primera vez que se entregan en laguna entidad del país, por tanto, Tamaulipas fue la primera en la que sucedió esta acción, en el pasado, las autorizaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación se conocían a través del del Diario Oficial de la Federación y quienes las solicitaban y cumplían con todos los requisitos establecidos en la Legislación tenían que acudir a la Ciudad de México para traerlos y tener la documentación para el funcionamiento de las Iglesias.

Algunos de los que llegaron y fueron entregados correspondieron a la Asociación Religiosa Ministerios Puerta de Salvación, al Movimiento Nacional Ecos del Calvario y a la Iglesia Pentecostés Cristo Rey y, quienes recibieron fueron los Pastores Israel Soto Domínguez, Eleazar Garza Rodríguez y Gregorio Turrubiates Cedillo, de cada una de esas organizaciones, de manera respectiva.

Hubo de todo en este inicio de semana en la capital de Tamaulipas porque fueron muchos los temas del lunes, Honores, arranque de clases, reafirmación de que los maestros tienen que seguir en la formación de las nuevas generaciones adecuados a las nuevas tecnologías, el asunto de la paz y la justicia cívica, alcaldesa y alcaldes como responsables de los consejos para este asunto y el tema de la grilla que cada uno trae tanto del presente como de la futureada.

Obvio, eso no acabó allí, porque de esos temas aparecieron casi en automático subtemas, como le hecho de que el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño buscará la reelección en la Sección 30 del SNTE, que el secretario General de Gobierno Héctor Villegas González se impuso y el alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado no llegó al evento de la paz, ayudado desde luego por el Diputado Prieto Herrera, que saó a relucir el asunto de la COMAPA de aquel municipio cercano a Reynosa.

Además, el alcalde Peña Ortiz, contra los vaticinios de sus detractores en el municipio de Reynosa, si atiende asuntos de su investidura, porque vino a la capital de Tamaulipas a rendir protesta como titular del Consejo de Paz y Justicia Cívica y, como ya está más cerca Reynosa que el sitio en el que dicen que andaba en asuntos familiares, es probable que despache en su oficina del Ayuntamiento esta semana.

Temas sobraron y subtemas también