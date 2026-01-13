Es el humanismo, guía de la política laboral de Tamaulipas 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 12 de 2026.- Con una visión centrada en las personas y en el respeto a la dignidad humana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, consolida una política laboral alineada al principio de humanismo que impulsa el gobernador del estado, bajo la premisa de que “nada de lo humano me es ajeno”, como base de su administración.

El funcionario señaló que la dependencia estatal ha brindado atención directa a 4 mil 850 buscadoras y buscadores de empleo, mediante la realización de 13 Ferias del Empleo a lo largo del año 2025 y se espera que este año la cifra sea superada, acciones que reflejan una estrategia institucional orientada a generar oportunidades reales, fortalecer la inclusión laboral y atender de manera cercana las necesidades de la ciudadanía.

Derivado de este esfuerzo, se alcanzó un 23 por ciento de colocación laboral, resultado que da cuenta de una política pública que prioriza el bienestar social, reconoce el valor del trabajo como motor de desarrollo y coloca a las personas en el centro de las decisiones.

El titular de la STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, señaló que cada feria, atención y vinculación laboral representa un acto de responsabilidad social, al entender que detrás de cada solicitud de empleo hay una historia, una familia y un proyecto de vida.

De esta manera, dijo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones con sentido humano, en congruencia con la visión del Gobierno del Estado, para construir un Tamaulipas con mayor justicia social, oportunidades y bienestar para todas y todos.