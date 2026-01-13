Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

¿Qué pasa en el PAN?

Desde aquel descalabro que sufrió el Partido Acción Nacional (5 de junio de 2022), aún no se recupera, no levanta, ni convence ya a nadie y más porque “El Chompa de Res” de García Cabeza de Vaca lo arrinconó en Tamaulipas, aunque por ahí tienen algunos municipios en su poder, pero no representan gran cosa.

Lo anterior viene a colación ya que este instituto político habla y afirma que se va a generalizar a través del voto directo y democrático interno, pero no haya cómo hacerlo, pues el proceso de renovación de su diligencia estatal cada vez lo vemos muy lejos, no hay voluntad y mucho menos fecha, por lo que se va alargando más y más.

Total que no hay reglas y ni convocatoria para tal cambio estatal, a pesar de que se mencionan algunos como favoritos del establo de tal establo, pero el periodo estatutario corre y sigue corriendo y no hay discurso para convencer.

Se prometen muchas cosas, según transparencia, equidad, legitimidad para el cambio, pero hasta ahí. Ya nadie confía en ellos, solamente la primera pareja municipal de Miquihuana, sí, la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección Gladys Magalis Vargas Rangel y su esposo, él también que se dice licenciado y no hay informes en la SEP de qué estudió una carrera profesional, Roque Sánchez Carrizal y párele de contar.

Así las cosas en el partido azul de Tamaulipas, devaluado y borrado del mapa estatal. Y nos recuerda aquella frase que se decía “soplan vientos de cambio”, “de que se van, se van”, y sí efectivamente esa frase les queda como anillo al dedo, los vientos ahora son en su contra y de que se van, obviamente que se van de Tamaulipas, pues ya nadie les cree. Uffff.

NOTAS CORTAS

1.- Captamos hoy al medio día en palacio de Gobierno al presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo “Lalo” Gattás, trabajando por el bien de nuestro Estado, donde el gobernador Américo Villarreal Anaya, junto a la de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y la Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, presidio la instalación y toma de protesta al Consejo Estatal y de nueve Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica; además, entregó 50 títulos y certificados de asociaciones religiosas, convirtiendo a Tamaulipas en la primera entidad en donde se otorgan estos documentos.

2.- Emotivo mensaje a las y los maestros, así como a los educandos por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, hoy en los honores a la bandera celebrada en esta ocasión en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas.

Invitó a las y los asistentes a que “sigamos construyendo una mejor sociedad, más humana y más justa y que podamos vivir en paz, trabajando con oportunidades de desarrollo y bienestar social, que es a lo que aspiramos dentro de esta visión política del humanismo mexicano”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.