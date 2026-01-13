Fortalece Gobierno del Estado identidad nacional con Bandera Monumental en el Cuartel Militar de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 13 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), construye el asta de la Bandera Monumental al interior del Cuartel Militar de Ciudad Victoria, con una inversión superior a los 30 millones de pesos.

El secretario Pedro Cepeda Anaya apuntó que además de la construcción de la base donde irá colocado el símbolo patrio de nuestro país, llevan a cabo trabajos diversos al interior de las citadas instalaciones.

“La Bandera Monumental será un referente visual y cívico para la capital del estado, al tiempo que refrenda el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la promoción de los valores cívicos y el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre la ciudadanía.

Destacó que están trabajando en el trazo y nivelación, además del suministro de materiales para la cimentación donde estará colocada la bandera. Asimismo, realizan mejoras en la zona de difícil acceso, escalinata, palapas, plazoleta y mirador.

De esta forma, dijo, la actual administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura de calidad, el respeto a las instituciones y la promoción de los valores que dan identidad y cohesión a las y los tamaulipecos.