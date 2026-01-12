Sensibilización forestal, clave para mitigar sequías y altas temperaturas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 12 de 2026 .- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDRPA) impulsa acciones para fomentar la cultura de la corresponsabilidad ambiental entre la población de Tamaulipas, a través de talleres participativos orientados a la valoración de los servicios ecosistémicos y, a la adopción de prácticas de conservación forestal que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático.

Ante las severas sequías que ha enfrentado el estado en los últimos años, la directora de Fomento Forestal, Celene Ramírez García, destacó la importancia de los talleres de sensibilización ambiental y forestal para que la población comprenda la relación directa entre los bosques y el agua.

“Los árboles actúan como barreras naturales que favorecen la captación y conservación del agua. Una comunidad informada evita las quemas agrícolas irresponsables y protege el capital natural con el que cuenta”, señaló la funcionaria.

Asimismo, Ramírez García subrayó que el aumento de las temperaturas en las zonas urbanas es alarmante, por lo que la sensibilización forestal promueve la creación de bosques urbanos como una estrategia para reducir el calor ambiental, al tiempo que se motiva a la ciudadanía a plantar y cuidar las áreas verdes.

Informó que en la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, durante el año 2025, llevaron a cabo 31 talleres ambientales y forestales en 12 municipios del estado, con la participación de 3,245 personas.

Los temas abordados incluyeron reforestación, concientización ambiental y prevención de incendios forestales.

En las escuelas visitadas se realizaron actividades lúdicas dirigidas a niñas y niños, como la lotería forestal, memoramas y el juego de serpientes y escaleras, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente desde temprana edad.

Ramírez García, dijo que de esta manera, el Gobierno de Tamaulipas a cargo de Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y la construcción de una sociedad más consciente y participativa frente a los retos ambientales.