Reconoce Américo importancia de las y los maestros en la formación de una sociedad más humana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 12 de 2026.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya resaltó el papel trascendental de la educación y del magisterio en la formación de una sociedad más humana, justa y con visión de futuro, al presidir la Ceremonia de Honores a la Bandera en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas.

Invitó a las y los asistentes a que “sigamos construyendo una mejor sociedad, más humana y más justa y que podamos vivir en paz, trabajando con oportunidades de desarrollo y bienestar social, que es a lo que aspiramos dentro de esta visión política del humanismo mexicano”.

Ante estudiantes y docentes, autoridades del Poder Judicial, legisladores, integrantes de su gabinete, de las Fuerzas Armadas, y el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, el mandatario subrayó que quienes hoy se forman como educadores tienen la oportunidad y la responsabilidad no solo de ser educadores en el aula, sino también en el ámbito social contribuyendo a la construcción social a través de las ideas y el pensamiento crítico, aunado a que el magisterio tiene un compromiso histórico en un contexto marcado por el avance de nuevas tecnologías, herramientas informáticas y nuevas formas de análisis de la información.

INICIA 2026 CON AVANCES IMPORTANTES

El titular del Ejecutivo tamaulipeco señaló que en las primeras semanas del año se han logrado avances importantes, destacando el inicio del programa “Diálogos con Américo”, en Radio Tamaulipas, primera emisora pública que usa el modelo de radio multicast, espacio que nace como una oportunidad para fortalecer la comunicación directa entre el gobierno y la sociedad, privilegiando el diálogo abierto, ya que busca informar, escuchar y compartir los avances, proyectos y retos que enfrenta Tamaulipas.

Villarreal Anaya también reconoció la rápida respuesta de las dependencias federales y estatales, ante el reciente accidente en el acueducto de Ciudad Victoria, el cual fue reparado en menos de 24 horas, restableciendo el servicio de agua potable y agradeció a las secretarías involucradas, a la COMAPA y a los trabajadores que participaron en las labores, destacando que un gobierno atento y previsor es clave para atender las necesidades de la sociedad.

INICIÓ BECA FEDERAL PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA

En su intervención, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, señaló que este lunes, inició el ciclo lectivo 2026, en el cual vuelven a clases, a su segunda casa, más de 883 mil alumnos de la educación preescolar hasta la media superior y los 223 mil alumnos de la educación superior, además de anunciar el inicio de la beca federal para alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria.

“El sueño de la educación humanista en Tamaulipas viene siendo una realidad junto con el apoyo del Gobierno Federal, en esta administración en estos 1,200 días que lleva el gobernador Américo Villarreal Anaya hemos invertido más de 1,231 MDP para mejorar las escuelas, con más de dos mil acciones de intervención del ITIFE, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha destinado a Tamaulipas en el programa La Escuela es Nuestra, más de 1,367 millones con 3 mil acciones de intervención de mejora, especialmente en las escuelas primarias y rurales que tanto estuvieron abandonadas en la administración anterior”, informó.

Tras la toma de protesta a las y los alumnos de nuevo ingreso, la directora de la Escuela Normal, Josefina Sarno Berardi, agradeció la visita de Américo Villarreal Anaya, y reafirmó el compromiso de generar más educación para transformar vidas y transitar la ruta hacia el desarrollo de Tamaulipas.