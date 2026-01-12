Recomienda Salud medidas preventivas ante llegada de frente frío

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 12 de 2026.- Durante la temporada invernal se presenta viento fuerte, lluvias, aires frescos, incluso heladas, lo que provoca las enfermedades respiratorias como gripas, influenza, bronquitis, COVID, entre otros.

Ante la presencia del frente frío, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, recomendó a la población tomar las medidas preventivas como evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, cubrirse boca y nariz al salir de casa para evitar respirar el aire frío, así como abrigarse bien utilizando gorro, guantes y bufanda.

“Con las bajas temperaturas, cualquiera puede contraer una enfermedad respiratoria que puede llegar a complicarse sino tenemos los cuidados necesarios, y son las mujeres embarazadas, los niños y niñas menores de 5 años, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades médicas crónicas los más vulnerables”, señaló Hernández Navarro.

Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, generalmente se autolimitan, es decir, no se requiere de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 20 días.

En su mayoría son ocasionadas por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar, por ello la recomendación del uso de cubrebocas. También pueden ser por contacto con superficies contaminadas como manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o escritorios, entre otros.

Si presentas signos o síntomas como tos, dolor de cabeza, irritabilidad, ronquera, dolor o secreción de oído, nariz tapada por secreción de moco, entre otros, estás ante una infección respiratoria. No pierdas tiempo, acude inmediatamente a tu unidad de salud más cercana y evita automedicarte

Cabe mencionar que en el 2025, en Tamaulipas se registraron 79 casos de influenza, así como 66 pacientes fueron diagnosticados con COVID-19 y afortunadamente se registró muy baja letalidad.