Realiza la UAT estudio para la denominación de origen de la Cuera Tamaulipeca

Cd. Victoria, Tam.- 11 de enero de 2026.- Expertos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizaron un estudio técnico en colaboración con el Gobierno de Tamaulipas, con la finalidad de obtener la denominación de origen de la Cuera Tamaulipeca, anunció el rector Dámaso Anaya Alvarado y destacó la trascendencia de proteger uno de los símbolos más importantes de nuestro Estado.

Dijo que octubre del año pasado se entregó la solicitud de Declaración de Protección para la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca, al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

Señaló que en este proyecto la UAT colaboró con la Secretaría de Turismo y con la Secretaría de Economía, con la meta de obtener la denominación de origen de la prenda que es un símbolo de identidad y arraigo para los tamaulipecos.

Comentó que, en las próximas semanas, está por darse el Decreto de la Protección Geográfica, luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el mes de noviembre del 2025.

Con ello, resaltó que este icono de nuestro Estado será el tercer producto tamaulipeco que se va a proteger con denominación de origen junto al tequila y al mezcal.

Aseveró que esta medida protege no solo nuestras raíces culturales, sino que también beneficia a los artesanos que elaboran esta prenda en Ciudad Victoria y en Tula.

Detalló que, como parte del proyecto, la UAT va a certificar a los artesanos y quienes cumplan con los requerimientos del IMPI podrán obtener un código, que será el sello de autenticidad de la Cuera Tamaulipeca.

Puntualizó que al contar con un sello de autenticidad, se garantiza a quien adquiera una de estas prendas, que está comprando un producto original y de calidad. Permitiendo también proteger a este sector económico de la piratería.

Finalmente, el rector Dámaso Anaya, aseguró que este y otros proyectos son parte del esfuerzo de la Universidad por contribuir a través de la ciencia y la tecnología al desarrollo Tamaulipas.