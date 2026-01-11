Fortalece SABG corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en la rendición de cuentas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 11 de 2026.- En el marco de acciones de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, impulsa por medio de la Dirección de Auditoría a Obra Pública, la participación ciudadana, capacitando a los beneficiarios que integran los Comités de Contraloría Social.

La funcionaria señaló que el propósito es dotarlos de herramientas que les permitan evaluar de manera organizada las obras y acciones de beneficio social, para convertirlos en vigilantes de la aplicación de los recursos públicos y garantizar con su intervención la transparencia, eficacia, legalidad y honradez; que fortalece la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en la rendición de cuentas.

Afirmó que para cumplir esta meta, durante el año 2025, la Dirección de Auditoría a Obra Pública, a través del Departamento de Contraloría Social participó en ocho programas federales, entre los que destaca el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y el Programa de Agua Potable Drenaje y Saneamiento (PROAGUA), donde se promovió la formación de comités ciudadanos responsables de supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos.

En este contexto, se llevaron a cabo 33 capacitaciones, que permitieron la integración y fortalecimiento de 35 Comités de Contraloría Social, alcanzando un total de 598 beneficiarios capacitados.

Para finalizar, dijo que las capacitaciones se desarrollaron en 34 municipios del estado, fomentando la cultura de la transparencia y reafirmando el compromiso institucional de empoderar a las y los ciudadanos para fortalecer de forma colectiva el combate a la corrupción; vigilando la aplicación de los recursos públicos y consolidando un gobierno abierto, transparente y responsable como lo establece el gobernador Américo Villarreal Anaya en el Eje Transversal Combate a la Corrupción del Programa Estatal de Desarrollo 2023 – 2028.