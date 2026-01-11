Concluyen reparación del acueducto de Victoria; restablecerán suministro en zonas afectadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 11 de 2026.- El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, confirmó la mañana de este domingo que, en horas de la madrugada, concluyeron los trabajos de reparación en el acueducto de esta capital y que hoy mismo se procederá a realizar las pruebas para evaluar si cumple con las especificaciones necesarias.

Desde el punto en donde se registró el incidente ayer por la en el proceso para restablecer el suministro de agua a la capital del estado.

Agregó que en estos trabajos se ha contado con la participación del organismo operador del agua en Victoria, la Comisión Nacional del Agua y la empresa constructora, tarde, cuando una máquina retroexcavadora fracturó la línea principal del acueducto, el titular de la SRH dio a conocer que la mañana de este domingo se realizarán las pruebas necesarias y, en caso de resultar satisfactorias, se darán por concluidos los trabajos para pasar a la siguiente etapa quienes realizaron la reparación de la parte afectada en el acueducto.