Cumplió 25 años la Cruz Roja en Soto la Marina de prestar servicios de emergencia

*Aunque ya no es Delegación

Aunque dejó de ser Delegación por situaciones de administración y ahora funciona como base, la Cruz Roja cumplió 25 años de prestar servicio en Soto la Marina.

Fue durante la administración 1999-2001 y con todo el apoyo de quien era el Alcalde, el Lic. Guadalupe Bernal Barreto, cuando un grupo de ciudadanos marsoteños se organizaron para dar forma un proyecto para que en Soto la Marina se autorizara la instalación de una Delegación de la Cruz Roja y que para su constitución contó con el apoyo de la Sra. Bertha Ruíz de Guevara, quien en ese tiempo fungía como Delegada de la Cruz Roja Tamaulipas.

Fue el Ing. Jesús Arellano Garza, quien fue designado como primer presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Soto la Marina y la Profra. María del Carmen García Rodríguez, la primera Presidenta del Grupo de Damas del Voluntariado, que fueron un firme pilar en las actividades para recaudar fondos con distintas actividades para fortalecer el funcionamiento de la benemérita institución, en el entendido de que se sostiene con el apoyo de la sociedad.

Entre los ciudadanos que impulsaron este proyecto podemos mencionar a Rene González Juárez, Everardo Casanova Ríos, Prof. Benito Yáñez Yáñez (+), Dr. Jose. E. Maldonado Aquíno (+), Dra. María del Rosario Esquivel Castro (+), Químico Rubén García, Ing. Carlos García Galván, y Jesús Martínez Mendiola, entre otros.

Posteriormente, durante la administración del Profr. Juvenal Martínez Vázquez, periodo 2002-2004, se fortalecieron las acciones para que la Cruz Roja tuviera mejores herramientas para la atención de emergencia.

Lamentablemente a partir de noviembre de 2024, desparece la Delegación Soto la Marina de la Cruz Roja y por tanto la Delegación Estatal a cargo de Graciela Guerra de Araujo toma el control de la institución y queda como “base” de auxilio, lo que vino a cambiar su funcionamiento, ya que solo atiende emergencias en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, teniendo como responsable a Mary Garza Crisanto, quien era la Presidenta de la Delegación.