Atienden Gobierno de Tamaulipas y Conagua, accidente en Acueducto y garantizan abasto de agua en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 10 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua para reparar, lo antes posible, el daño provocado por un accidente en la línea del acueducto de esta capital; además, se activó un plan emergente para abastecer de agua, a través de pipas a la ciudadanía victorense.

Raúl Quiroga Álvarez, titular de la SRH, explicó que el accidente se registró la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 15 de la carretera Victoria–Villa de Casas, cuando una retroexcavadora de la empresa responsable en este tramo, que trabaja en la instalación de la segunda línea del acueducto, golpeó y rompió la tubería instalada, provocando la fuga de hasta 900 litros de agua por segundo.

Agregó que el organismo operador municipal procedió de inmediato a cerrar el tránsito de agua en el acueducto, a fin de evaluar la situación e iniciar los trabajos, con el uso de maquinaria, para llegar lo antes posible hasta el punto afectado de la tubería donde se presentó la fuga.

De acuerdo con el contrato para la construcción de la segunda línea del acueducto, están consideradas estas eventualidades, ya que son 55 kilómetros de excavación en paralelo a la primera línea y se tiene el proceso para atenderlas.

Vale recordar, precisó Quiroga Álvarez, que esta situación ya se ha vivido en anteriores roturas del tubo en su uso o en procesos de mantenimiento. Situaciones que en un futuro se minimizará al tener las dos líneas.

El funcionario precisó que a pesar de que esta línea del acueducto es la fuente de abastecimiento más importante de la ciudad, Victoria no se quedará sin agua en su totalidad ya que se cuenta con otras fuentes como los pozos de la Zona Norte, los manantiales de La Peñita, el acuífero Victoria – Güémez, y el despliegue de un Plan Emergente a través de pipas y camiones cisterna, durante el tiempo que sea necesario para realizar los trabajos de reparación, manteniendo debidamente informada a la ciudadanía.