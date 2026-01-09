Presenta cuerpo académico de la UTTN investigación sobre uso de la IA en la educación universitaria

Reynosa, Tamaulipas.- Enero 09 de 2026.- Integrantes del cuerpo académico de la carrera de Mantenimiento Industrial de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participaron de manera virtual en el Décimo Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación (CIEG-2025).

Durante su intervención, las y los docentes investigadores presentaron el proyecto “Percepción de los alumnos de la carrera de Mantenimiento sobre el uso de inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje”, así lo informó Edgar Garza Hernández, rector de la universidad.

Expresó que este estudio de investigación analiza cómo las y los estudiantes de la especialidad de Técnico Superior Universitario (TSU) e Ingeniería perciben la incorporación de las diversas herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) en su formación académica, así como los obstáculos, las ventajas y las desventajas asociadas a su uso.

Señaló que las maestras y maestros que integraron este cuerpo académico son la Dra. Lourdes Vital López, la Mtra. Roosevelt Erika Guerrero Vázquez, el Mtro. Juan Carlos Solís Melo, el Mtro. José Ángel Arriaga Pérez y el Mtro. Saúl Azael Mendoza del Ángel, quienes contaron además con el respaldo de la Dra. Celia Esther Velarde Gaytán, directora de la carrera de Mantenimiento Industrial.

Garza Hernández resaltó que la participación de estos docentes en un congreso internacional es un reflejo más de que la UTTN fomenta la investigación académica, acorde con la visión educativa que impulsa el Gobierno del Estado bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.

El CIEG-2025, con sede en Madrid, España, se celebró de manera virtual durante las últimas semanas de 2025, reuniendo a profesores, investigadores, profesionales, estudiantes y público en general de países como España, Argentina, Estados Unidos, Colombia y México, representando un espacio fundamental para la divulgación, discusión y reflexión sobre nuevas perspectivas educativas y su relación con procesos de innovación con impacto económico y social.