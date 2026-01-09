Impulsan el desarrollo industrial del Puerto del Norte en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Enero 09 de 2026.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y el director general de API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, realizaron una visita de supervisión y trabajo en las instalaciones del Puerto del Norte para la consolidación de la infraestructura energética y comercial de la región.

Durante el recorrido se contó con la participación de la empresa ESEASA, para evaluar y asentar las condiciones y generar los acuerdos necesarios que permitan el establecimiento de industria que fortalecerá el desarrollo del puerto y la región, en beneficio de la población de Tamaulipas.

El titular de la SEDENER señaló que la colaboración del sector privado es fundamental para maximizar la capacidad operativa del puerto y garantizar un desarrollo sostenible dentro de la administración del gobernador Américo Villarreal y a largo plazo para Tamaulipas.

El Puerto del Norte se perfila como uno de los centros de operaciones más importantes de México, gracias a su ubicación geográfica estratégica.

«Avanzamos con el compromiso firme de desarrollar un puerto que no solo sea un punto de transferencia, sino un motor de bienestar y progreso para las y los tamaulipecos», señaló el funcionario estatal, Walter Julián Ángel Jiménez.