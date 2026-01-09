Impulsa SEDENER justicia energética con estufas eficientes de leña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 09 de 2026.- Con el objetivo firme de garantizar una vida digna y saludable para la población, la Secretaría de Desarrollo Energético firmó un convenio que impulsa la implementación de estufas eficientes de leña en los hogares de las familias tamaulipecas.

Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de atender a las familias de zonas prioritarias que actualmente dependen de la leña como principal fuente de energía para cocinar, en busca de reducir riesgos respiratorios y dignificar la calidad de vida en las zonas rurales del estado.

La firma fue realizada por la directora jurídica de la SEDENER, Sandra Santoyo, junto a Edén Custodio García e Isidro Custodio Hernández, con lo que se obtuvieron los derechos de uso de la tecnología de la estufa eficiente en beneficio de Tamaulipas.

La funcionaria explicó que este convenio forma parte de una estrategia integral que busca cerrar la brecha de desigualdad en el acceso a servicios energéticos, alcanzando la justicia energética y social que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por último, dijo que el gobierno de Américo Villarreal Anaya continúa posicionando a Tamaulipas como un referente en políticas públicas que ponen el bienestar humano en el centro del desarrollo técnico y energético.