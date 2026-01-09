Estatales

Fortalece Gobierno de Tamaulipas abasto de agua en la capital con planta potabilizadora

31 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 09 de 2026.- Como obra complementaria a la Segunda Línea del Acueducto, el Gobierno del Estado, que lidera el Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), avanza con la segunda fase de la Planta Potabilizadora en la Presa Vicente Guerrero, la cual contará con una capacidad de 1,500 litros por segundo y una inversión superior a los 600 millones de pesos.

El secretario Pedro Cepeda, explicó que esta infraestructura permitirá potabilizar el agua desde el inicio del sistema y bombearla directamente a la ciudad capital, lo que reducirá sedimentos, mejorará la eficiencia operativa y garantizará un suministro de mayor calidad para la población.

“Gracias a la visión del gobernador, el agua será potabilizada desde el inicio del sistema y bombeada a la ciudad, lo que permitirá optimizar el proceso de abastecimiento que llegará a los hogares de la capital tamaulipeca”, apuntó el titular de la SOP.

Agregó que este proyecto representa la voluntad de un gobierno que rescata obras que por años permanecieron en el abandono y que hoy responde con hechos a una de las principales demandas de la ciudadanía: el acceso al agua potable.

Pedro Cepeda destacó que la planta potabilizadora forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica del estado, mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

31 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Impulsa SEDENER justicia energética con estufas eficientes de leña

5 min ago

Convoca Secretario de Salud a fortalecer los programas para la donación de órganos y trasplantes

20 min ago

Ofrece la UAT más de cien certificaciones internacionales para habilidades digitales

27 min ago

Iniciará gobernador programa semanal “Diálogos con Américo”

23 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button