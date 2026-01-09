EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Inicio la presente colaboración con mis deseos de que este año nuevo 2026 sea el año de la realización de sus mas hermosos y apreciados sueños y que sus más deseados anhelos se vean cristalizados en una hermosa realidad…Que en este 2026 el trabajo y el dinero, pero sobre todo la salud, sean el significativo en sus entornos familiares y que las amistades se fortalezcan en todos los sentidos…No quiero decirles que deseamos que todo se nos facilite o que se nos ponga a la mano todo…Claro que el progreso y las cosas buenas tenemos que anhelarlas y buscarlas poniendo antes todo nuestro esfuerzo y trabajo con la fe en DIOS nuestro señor a quien no es que tampoco le tengamos que dejar todos nuestros sueños pues el también tiene otros millones de hijos e hijas en quien pensar…Entrando en materia para comentarles que por fin cayó el dictador NICOLAS MADURO…Se lo echó el gringo vecino nuestro DONALD TRUMP en una operación estadunidense que apenas pasó de dos horas…De esta manera ha caído en desgracia el verdadero líder de la izquierda comunista socialista de nuestro continente…Y dice TRUMP que el régimen de Cuba debería de estar preocupado por su futuro inmediato…Este es un mensaje claro de que los norteamericanos están pensando en deshacerse del presidente espurio de la isla caribeña JOSE DIAZ CANEL…Por lo pronto a Cuba ya le cortaron el suministro de millones de litros que de gasolina y combustibles se les hacían llegar por parte de MADURO y que en mucho le ayudaban al sostenimiento de tan criminal sistema…Este tema del corte de suministro de combustibles a la isla tiene detalles hacia México pues desde que estaba AMLO y ahora con CLAUDIA el gobierno mexicano le sigue regalando las gasolinas a Cuba y esto no es algo que TRUMP desconozca…Por cierto CLAUDIA alzó la voz reprobando la aprehensión de MADURO por parte del gobierno yanqui…Pero nada dice de las miles de muertes que la delincuencia organizada a generado a lo largo y ancho del país que ella gobierna entre comillas…Se indigna por el asalto a la residencia de Miraflores en Caracas pero no dice nada de las vallas que les pone en el zócalo a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos a las que se sigue negando a recibir…Le duele lo que le pasó a su aliado MADURO pero es insensible ante las exigencias de justicia por parte de sus connacionales…En temas locales GLYNNIS inició este año con un mundo de proyectos que se habrán de realizar por parte de su administración en beneficio de las comunidades de Soto la Marina…Obras de pavimentación, drenaje y caminos rurales son una parte de las muchas acciones ya aprobadas para su realización…En el sistema DIF municipal a cargo de FERNANDA JIMENEZ iniciaron sus labores el pasado lunes y en primera instancia se pusieron las pilas como siempre en el tema del reparto de los desayunos a las personas en extrema necesidad de nuestra zona urbana…El sistema de alimentos a domicilio es creo en lo particular el más humanista de los diferentes programas que se manejan desde el DIF y es que en verdad que son muchos los ancianitos que viven en situación de abandono por parte de sus familiares…Ejidos como San Felipe y El Tejón en la zona sur del municipio recibieron gran cantidad de visitantes en la pasada temporada de navidad y de fin de año…De igual manera en otros como Noche Buena las fiestas y bailes estuvieron a la orden del día…Ya en estos días de enero solamente se respira un aire de paz y de tranquilidad…La cruda realidad del trabajo diario como de los pagos y deudas nos empiezan a poner en nuestra justa dimensión…Pero en fin como dice el dicho muy mexicano, “lo bailado quien nos lo quita”?…Pues los músicos de nuestro municipio registran mucho trabajo en las pasadas celebraciones de fin de año…MARIO BARRIENTOS me comentó que la chamba nunca les faltó durante el pasado mes de diciembre tanto en bodas, bailes familiares y quinceañeras…Que bueno…En otro orden de ideas no creo que el ex presidente AMLO se encuentre durmiendo de lo mejor en su rancho de nombre grosero en el estado de Chiapas…Su nombre está saliendo en las primeras declaraciones del dictador de Venezuela NICOLAS MADURO…Quizás previendo una situación de este tipo es que mandó en su tiempo construir un cuartel militar frente a su propiedad desde que fungía como presidente…Mis saludos y deseos de que mi amigo el sindico TOÑO HINOJOSA ARELLANO se recupere del estado delicado de salud por el que ha estado pasando en estas últimas fechas…TOÑO es un funcionario responsable y además honesto…Esperamos que se recupere lo antes posible en primer lugar como ser humano bueno que es y claro que como funcionario es de los más necesarios en el gobierno de GLYNNIS…Lo que pasa es que el buen TOÑO tiene una excelente vocación de servicio y aparte es de los que más capacidad política tienen y es que no es lo mismo ser solamente un buen funcionario que ser además un político…TOÑO cubre ambas vertientes…El Ing. JOSÉ PECERO anduvo repartiendo paquetes de gallinas en algunas comunidades de la zona sur de Soto la Marina…En San José de las Rusias entregó decenas de paquetes a familias de esta importante localidad rural…Nadie está diciendo que la entrega de estos apoyos lleve toda la intención política de JOSÉ PECERO…Pero bien pudiera interpretarse de esta manera…Se dice por parte de no pocos actores de la grilla marsoteña que PECERO trae toda la intención de sumergirse en las bravías aguas de la política municipal…Igual de cierto es que para los tiempos electorales aun queda mucho tiempo por transcurrir así como bastante tinta por correr…Igual de verdad, es que se asegura que la marca MEDINA irá por la revancha en las próximas elecciones municipales para las que como dije, les falta un buen de tiempo…Cada tres años ya se hizo costumbre que los MEDINA aparezcan dentro del escenario político pues desde su primera incursión con el jefe de ese clan HABIEL les quedó el gusto por la alcaldía marsoteña…Los MEDINA en su relativa corta vida política en Soto la Marina llevan dos campañas ganadas y una derrota…HABIEL ganó una elección, mientras que su hijo TOÑO lleva una victoria con una derrota…No faltan los que dicen que podrían ir por el PAN y es más sobran los que se las dan de analistas políticos y que incluyen en sus adivinanzas a la ex presidenta del sistema DIF en dos ocasiones IRMA JASSO DE MEDINA como probable candidata de esa corriente política la cual por su historial, tampoco es que se les pueda, identificar por determinado partido…El campo está abandonado como nunca…No hay créditos para los agricultores pequeños…Los precios de las cosechas no dan ni para recuperar la inversión que por cierto es altísima…Viene esto a colación porque el pasado seis de enero se celebró el 111 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria en nuestro país, según me comentó el dirigente de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA…Retomando el tema de la grilla marsoteña, lo cierto es que conforme pase el tiempo se podrán ir acomodando o bien, desacomodando, las corrientes políticas, que tienen aspiraciones de jugar en el 2027 por la presidencia de Soto la Marina…También es necesario puntualizar que la marca JIMENEZ que actualmente ostenta el poder político en nuestro municipio no se va a quedar viendo de manera tranquila el desarrollo de las próximas elecciones…Encabezada de manera visible y para fines prácticos por la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ pero con el patriarca real JORGE JIMENEZ VÁZQUEZ el grupo en el poder va a pelear con todo lo que tiene a su alcance para transcender más allá de esta administración…Tienen los JIMENEZ los recursos económicos necesarios para ir por otros tres años más el plus que les brinda el encabezar la administración local con todo lo que esto genera…No descubro el agua tibia si les digo que con menos de tres años en el poder el grupo JIMENEZ su fuerte presencia ya es toda una realidad en el mundo político marsoteño y la verdad es que no tienen motivos para querer irse a descansar a su casa en cuanto se refiere a su participación política a corto o mediano plazo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…