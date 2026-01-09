Atiende en Soto la Marina el Módulo del INE en trámites de la credencial de elector

Trámites relacionados con la credencial de elector con fotografía está llevando a cabo el Módulo del INE en esta población de Soto la Marina desde este pasado 8 de enero y estará haciendo lo propio hasta el lunes 19 de este mismo mes, aunque regresa el viernes 30.

De acuerdo al calendario que se dio a conocer, los días 20 y 21 estarán en la La Pesca.

Asimismo, el Módulo del INE atenderá en el Ejido Guadalupe Victoria el día 22, en tanto que los días 23, 26 y 27 estarán en la cabecera de Abasolo, mientras que el 28 y 29 atenderán en el Municipio de Jiménez.

Para cualquier trámite se requiere llevar acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio reciente.