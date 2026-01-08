UAT fortalece la enseñanza de idiomas como eje clave para su internacionalización académica.

Cd. Victoria, Tam.- 8 de enero de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó que se ha fortalecido la enseñanza de idiomas como un eje estratégico para impulsar la internacionalización de esta casa de estudios, ampliando, además, las oportunidades de movilidad académica de estudiantes y docentes.

Dámaso Anaya, subrayó que el dominio de distintos idiomas ha permitido que un mayor número de estudiantes accedan a instituciones de educación en países no hispanohablantes, principalmente en Estados Unidos y Canadá, lo que ha contribuido para que la Universidad avance en la meta de lograr su internacionalización académica.

Indicó que la UAT ha reforzado la enseñanza de idiomas mediante espacios académicos especializados en distintas regiones del estado, logrando ofrecer una educación lingüística más eficiente a los estudiantes.

Señaló que esta estrategia forma parte de un modelo educativo integral, en el que el dominio de los idiomas amplía las oportunidades de participación en programas internacionales y contribuye a mejorar el perfil académico y profesional de los egresados frente a los retos de un entorno globalizado.

Añadió que, de cara a los próximos periodos académicos, se continuará impulsando acciones para ampliar la oferta de enseñanza de idiomas y fortalecer los programas de cooperación internacional, alineados con una visión institucional orientada a formar profesionistas con capacidad de adaptación, visión global y habilidades interculturales.

Finalmente, el rector Dámaso Anaya, reiteró que el fortalecimiento de los idiomas representa una herramienta clave para seguir posicionando a la UAT como una institución comprometida con la calidad académica, la internacionalización y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Cabe señalar, que la Universidad a través de los Centros Universitarios de Idiomas ofrece a sus estudiantes cursos de inglés, alemán, francés, italiano, japonés y coreano.