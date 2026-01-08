Refuerza STPS supervisión para el cumplimiento de la Ley Silla en el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 08 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Tamaulipas informó que los operativos de supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley Silla se mantienen vigentes en el estado, como parte de una estrategia permanente de inspección y acompañamiento a los centros de trabajo.

Al respecto, el secretario, Luis Gerardo Illoldi Reyes, precisó que durante esta etapa se ha priorizado el acompañamiento a empresas de menor tamaño, debido a los procesos de adaptación que requieren mayor orientación. No obstante, en el caso de empresas de gran escala, la dependencia estatal señaló que los reportes que se realicen serán atendidos a la brevedad, a fin de verificar el cumplimiento de esta disposición laboral.

Refirió que el 27 de diciembre fue la fecha límite establecida para que las empresas realizaran las adecuaciones correspondientes a la Ley Silla, por lo que a partir de este momento las inspecciones continúan de manera regular. Tan solo a finales de diciembre, alrededor de los días 25 y 26, se llevaron a cabo operativos en la zona sur, los cuales también incluyeron la revisión del pago de aguinaldos.

Asimismo, se destacó que las inspecciones no se han detenido y que existe un sistema de coordinación con la Federación, mediante el cual se generan de manera aleatoria las visitas de supervisión, además de atender reportes ciudadanos específicos relacionados con el cumplimiento de la normatividad laboral.

Illoldi Reyes subrayó que, en esta fase, no se han aplicado multas ni sanciones por la Ley Silla, ya que el objetivo principal es la concientización empresarial, resaltando los beneficios de esta medida para la salud de las y los trabajadores, así como su impacto positivo en la productividad laboral.

Reiteró que, aunque el incumplimiento puede presentarse en distintas condiciones generales de trabajo, la STPS estatal y federal trabajan de manera coordinada para garantizar el respeto a la ley laboral y fortalecer entornos de trabajo dignos.

Para finalizar dijo que la STPS refrenda su compromiso de velar por los derechos de las y los trabajadores, en sintonía con el gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, priorizando el bienestar laboral y el desarrollo económico con justicia social.