Mantiene SST acciones preventivas contra el dengue

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Enero 8 de 2026.- Con la aplicación de estrategias y el reforzamiento de acciones preventivas para el combate al dengue, en el 2025 en Tamaulipas se recolectaron y eliminaron 264 toneladas de objetos inservibles que eran potenciales criaderos del mosco trasmisor del dengue, así como 14 mil 832 llantas.

El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortaleció la vigilancia, el diagnóstico oportuno a través de plataformas digitales, así como los trabajos de limpieza y descacharrización en los hogares, lo que permitió la disminución de los casos los cuales sumaron 614 en comparación al 2024 en donde se presentaron 2 mil 535.

“Podríamos decir que el 2025 concluyó de manera significativa, ya que iniciamos el año con un buen número de casos, principalmente en la zona sur del estado, y fueron disminuyendo, que además del trabajo intensivo de limpieza y fumigación que se realizó, tuvimos mucho apoyo por parte de las presidencias municipales”, destacó Hernández Navarro.

Reiteró que el trabajo preventivo y de diagnóstico se mantendrá en Tamaulipas, ya que este tipo de vectores, en los que se suman el zika y chikungunya, representan un riesgo constante para la salud de la población, para ello se refuerza el diagnóstico clínico y de laboratorio oportuno, la vigilancia epidemiológica permanente, así como de control larvario y fumigación para prevenir la transmisión de estas enfermedades y evitar consecuencias graves.

En un reporte preliminar, en el 2025 se aplicó el control larvario en 1 millón 005 mil 406 casas abatizadas, 22 mil 333 casas fumigadas con poder residual y 114 mil 100 hectáreas nebulizadas con vehículo pesado, así como se recolectaron 264 toneladas en la eliminación de criaderos, así como 14 mil 832 llantas.

En lo referente a los 614 pacientes confirmados con dengue en Tamaulipas, los municipios con más casos fueron Madero con 163; Tampico 130; Matamoros 102; Mante 70 y Altamira 44 pacientes.