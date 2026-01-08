Impulsará “Estrategia Tamaulipas Educa” eficiencia y talento en el sistema educativo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–Enero 08 de 2026.- Con la finalidad de optimizar la labor de las y los trabajadores del sector educativo en bien del desarrollo de la educación en la entidad, la Secretaría de Educación implementará la ‘Estrategia Tamaulipas Educa’, señaló su titular Miguel Ángel Valdez García.

Explicó que dicha estrategia, que aún se encuentra en desarrollo y en la que participarán todas las subsecretarías, constará de cuatro ejes fundamentales, que son: la infraestructura educativa, la calidad educativa, la administración eficiente de los recursos y el talento humano.

Al referirse al eje de infraestructura, expresó que, “aunque no tenga una relación directa que la escuela esté bien con el aprendizaje, pero sí tiene una relación indirecta; la ética también educa y a todos nos gusta estar en un lugar que tenga la condición de dignidad”, precisó.

En cuanto a la calidad educativa, subrayó que es la principal responsabilidad de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) generar que existan las mejores condiciones posibles para que el proceso de enseñanza–aprendizaje sea exitoso en las aulas.

Dijo que la administración eficiente de los recursos, no sólo tiene que ver con el uso correcto de los recursos materiales, como ya se hace; sobre todo, se refirió a la labor del recurso humano.

Puntualizó que un buen ejemplo de que ya se está trabajando en ello, es la implementación de las mesas rápidas de cambios, en las que todas las semanas integrantes de las subsecretarías de planeación, administración y básica se reúnen para agilizar los procesos de cambios y nombramientos de nuevos docentes.

Y finalmente, el eje sobre el talento humano, que se trata de potenciar las capacidades del recurso humano que forma parte de la Secretaría. “Que potenciemos todas las capacidades de los que estamos aquí sentados, de los que estamos detrás del escritorio, que somos los planeadores, la gente que paga, la gente que administra, la gente que acomoda. Vamos buscando acciones que hagan que nos sintamos más contentos, más felices, más valorados y mejor preparados”, añadió.

Ante la estructura educativa, Valdez García compartió el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya y exhortó a las y los subsecretarios, las y los directores y las y los jefes de departamento a poner sus máximas capacidades en beneficio de la educación de Tamaulipas y alcanzar, durante los poco más de mil días que faltan para la conclusión de la administración estatal, una educación de calidad para todas y todos los estudiantes tamaulipecos.