Guardia Estatal realizó cerca de 190 mil apoyos carreteros en el último año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Enero 08 de 2026.- Entre acciones preventivas, de asistencia, proximidad, combate al delito y participación en operativos interinstitucionales, la Guardia Estatal de Apoyo Carretero culminó el año 2025 con alrededor de 190 mil servicios en beneficio para la ciudadanía.

A través de las 25 Estaciones Seguras ubicadas cada 50 kilómetros, se recorrieron aproximadamente 42 mil kilómetros con más de 117 mil patrullajes de seguridad y vigilancia, lo cual permitió brindar alrededor de siete mil servicios de asistencia ciudadana, incluyendo cerca de dos mil traslados a vehículos averiados.

Lo anterior se tradujo en una respuesta inmediata ante 161 percances viales, 649 accidentes con personas lesionadas, 528 sin lesiones registradas y 43 incendios a vehículos; así como la preservación del orden a integridad ciudadana en 342 manifestaciones.

En lo que respecta al trabajo interinstitucional, la Guardia Estatal participó en 320 acciones, entre ellas, el Operativo Héroes Paisano, mediante el cual se proporcionaron cerca de 11 mil servicios a conductores, sumados a los 63 apoyos al comercio exterior realizados durante este periodo.

Dentro de las acciones preventivas realizadas, personal de esta corporación participó en 137 filtros migratorios, más de 15 mil inspecciones a vehículos y cerca de 36 mil cordilleras.

La respuesta policial efectiva, se tradujo en la atención a 38 reportes de robo y 44 personas armadas, así como en la detención de 39 personas por faltas administrativas 17 por delitos del fuero común y tres del fuero federal.Con la construcción de las 15 Estaciones Seguras en la frontera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de continuar trabajando para superar en este 2026 los resultados obtenidos.