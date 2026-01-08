Gobierno de Tamaulipas da seguimiento a programas de acuacultura

Ciudad Victoria, Tamaulipas. —Enero 08 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, informó que, como parte del seguimiento a los programas de acuacultura que se desarrollan en la entidad, la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura sostuvo una reunión de trabajo con extensionistas que brindan asistencia técnica en los municipios de Aldama, Soto la Marina, San Fernando, Matamoros y Miquihuana.

Durante el encuentro, las y los extensionistas presentaron informes detallados sobre las actividades realizadas, los avances alcanzados y las proyecciones de producción previstas para el año 2026, con el objetivo de fortalecer la planeación y el desarrollo del sector acuícola en el estado.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, y en ella se abordaron temas prioritarios como la inocuidad alimentaria, el desarrollo de granjas de ostión y el cultivo de trucha, contando con la participación de directivos y especialistas de la Subsecretaría.

“Estas acciones que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya forman parte del cumplimiento del proceso normativo para el cierre de los programas presupuestarios ejercidos por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el fortalecimiento de las actividades productivas del sector”, comentó.

En la reunión estuvieron presentes el director de Extensionismo Pesquero, Celestino Bernal; el director de Pesca y Acuacultura, Homero Blanco Ugalde; el director de Análisis y Orientación, Rafael Guarneros Altamirano, así como personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura.