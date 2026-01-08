Evaluará SABG en 2026 procesos de gestión documental y archivística

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Enero 08 de 2025.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, tiene como misión consolidar una administración pública transparente, ética y eficiente. Bajo este marco, se creó el Departamento de Auditoría Archivística como una unidad especializada en verificar, evaluar y supervisar los procesos de gestión documental y archivística en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; en el que su propósito es garantizar la correcta organización, conservación y control de los archivos institucionales, con apego a la normatividad vigente.

La funcionaria señaló que entre las principales funciones se encuentran la supervisión del sistema institucional de archivos, la realización de auditorías periódicas en coordinación con los Órganos Internos de Control, la verificación del cumplimiento de la Ley General de Archivos y la normatividad estatal, así como la emisión de observaciones y recomendaciones preventivas.

Además, el departamento capacita y asesora a las áreas responsables en materia archivística, fortaleciendo la mejora continua y la seguridad de los acervos documentales.

Refirió que el alcance de este nuevo departamento es amplio: abarca todas las entidades del Gobierno del Estado, incluyendo oficinas de organismos públicos descentralizados, y se extiende a archivos en todas sus fases y soportes, tanto físicos como digitales. Además, contempla auditorías programadas y extraordinarias, desde la generación de documentos hasta su destino final, en coordinación con el Archivo General del Estado y otros órganos fiscalizadores.

Desde su creación, publicada en el Periódico Oficial el 31 de julio de 2025, el Departamento de Auditoría Archivística inició operaciones el 4 de agosto del mismo año. Actualmente se encuentra en su fase fundacional, ejecutando un diagnóstico situacional que servirá de base para el programa anual de auditorías 2026.

Pedraza Melo dijo que con ello, se busca contribuir al fortalecimiento de la gestión documental bajo principios de conservación, integridad, transparencia y accesibilidad, iniciando seis auditorías a sujetos obligados durante este 2026, resultados que incrementarán en los ciudadanos la confianza en las instituciones; una meta de la administración gubernamental a cargo de Américo Villarreal Anaya.